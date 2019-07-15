В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.

с чего всё началось

Происшествия Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.

Экономика Эксперт cпрогнозировал отказ от штамповки и окраски в автопроме Основатель "Автотора" Владимир Щербаков прогнозирует отказ от традиционных штамповки и окраски в автопроме в пользу аддитивных технологий на горизонте 5-7 лет, рассказал Щербаков в интервью РИА Новости.

Спорт Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций Самым ценным игроком Лиги наций стал американец Мэттью Андерсон. Лига наций — новый турнир, первый розыгрыш которого состоялся в 2018 году.

Происшествия МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Экономика Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.

Происшествия В США 18 собак съели своего хозяина В США мужчину съели 18 собак, которые жили у него на участке. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Экономика Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.

Общество Гороскоп на неделю с 15 по 21 июля: придется все исправить На этой неделе для Овнов начнется небольшой период для наращивания капитала и укрепления собственного благосостояния.

Экономика Компания из Бахрейна инвестирует в Крым 500 миллионов евро, пишут СМИ Бахрейнская инвестиционная компания планирует инвестировать в инфраструктурные проекты в Крыму 500 миллионов евро, пишут "Известия" со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довина.

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва» Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.

Политика Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Происшествия Полиция задержала Яшина на акции у Мосгоризбиркома Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

Наука Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.

Происшествия Аэропорт Саратова приостановил работу после инцидента с Як-42 Аэропорт Саратова приостановил приём и отправку самолётов после инцидента с пассажирским Як-42, который во время взлёта выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы.

Происшествия В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.

Происшествия Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.

Политика Москалькова заявила о попытках давления на суд по делу Вышинского Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что ей стало известно о возможных провокациях и попытках давления радикалов на украинских судей по делу руководителя портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского.

Футбол Зидан трогательно попрощался с умершим братом Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.

Общество В России начался эксперимент по маркировке молочной продукции Рекомендации и эксперименты В ЦРПТ сообщили, что в ближайшее время совместно с бизнес-сообществом будут разработаны методические рекомендации, которые позволят протестировать полную цепочку прослеживания молочной продукции во время эксперимента и подготовиться к обязательной маркировке.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Великобритании «Формулы-1» Британец Льюис Хэмилтон из команды Mercedes стал победителем Гран-при Великобритании, очередного этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1".

Политика Аслан Бжания отказался от участия в выборах президента Абхазии Лидер Блока оппозиционных сил Аслан Бжания принял решение не выдвигать свою кандидатуру на выборах президента Абхазии по состоянию здоровья и призвал поддержать главу партии "Амцахара" Алхаса Квицинию.

Происшествия Глава Нижнеудинского района ушел в отставку Отставка главы Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова, в отношении которого СК РФ возбудил уголовное дело после того, как коммунальные службы в первую очередь ликвидировали последствия паводка в коттедже чиновника, принята районной думой.