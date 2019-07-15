Экономика

Россияне тратят на еду половину доходовКапитал страны вчера в 04:17

Специалисты Сбербанка России опубликовали очередной ежеквартальный опрос "Потребительский индекс Иванова", согласно которому, наибольшая сумма расходов россиян приходится на продукты питания.
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Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.
РБК13 июля в 03:00

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Уральский финансист просчитал масштабный кризис в России через 2 года

URA.Ruвчера в 03:15

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ru13 июля в 04:34

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождь13 июля в 07:01

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвы13 июля в 08:04

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъ13 июля в 04:27

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москва13 июля в 03:26

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБК13 июля в 03:00
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Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
Обновлено в 00:15
Экономика

Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?

Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

Россияне оценили идею запрета гаджетов в школах

Большинство россиян (62%) поддержали идею запрета смартфонов в школах, отметив, что это положительно скажется на учебном процессе.
Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено вчера в 16:18
Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Общество

Московский зоопарк купил верблюда из Индонезии

Московский зоопарк заказал доставку двугорбого верблюда из Индонезии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 20:35
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Общество

Молочную продукцию начали маркировать в России

В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Шоу-бизнес

Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет

Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Мэр Тбилиси отреагировал на слова Путина об истории Грузии

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что президент России Владимир Путин предоставил населению «неверную информацию», рассказывая о взаимоотношениях Грузии с Южной Осетией и Абхазией в первые годы революции 1917 года.
Обновлено вчера в 13:24
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Происшествия

Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья

Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено вчера в 08:04
Политика

Столтенберг рассказал о «последнем шансе» для России сохранить ДРСМД

Генсек подчеркнул, что в случае прекращения действия соглашения, весь мир станет менее стабильным Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у России есть последний шанс для того, чтобы спасти Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 18:49
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Обновлено в 00:19
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

Обновлено в 00:56
Политика

Kyodo: Москва отказалась обсуждать с Токио передачу Курил

Россия отказалась обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о заключении мирного договора с Японией, сообщает РИА Новости со ссылкой на японское агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 08:15
Политика

Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Общество

Екатеринбург ждет жаркая неделя

Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне 31 градуса.
Обновлено вчера в 22:44
Экономика

Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники

Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Актер сериала «Воронины» рассказал о борьбе с раком

Обновлено вчера в 19:55
Политика

Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
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Юрий Семин: «В нашем футболе засилье менеджеров, считающих, что они понимают больше тренеров»

Накануне гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал главный тренер железнодорожников.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
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