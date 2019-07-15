Экономика
Россияне тратят на еду половину доходовКапитал страны вчера в 04:17
Специалисты Сбербанка России опубликовали очередной ежеквартальный опрос "Потребительский индекс Иванова", согласно которому, наибольшая сумма расходов россиян приходится на продукты питания.
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с чего всё началось
В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.РБК13 июля в 03:00
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