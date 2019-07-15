Экономика

Россияне тратят на еду половину доходовКапитал страны вчера в 04:17

Специалисты Сбербанка России опубликовали очередной ежеквартальный опрос "Потребительский индекс Иванова", согласно которому, наибольшая сумма расходов россиян приходится на продукты питания.
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с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.
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Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

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Эхо Москвы13 июля в 08:04

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

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Уральский финансист просчитал масштабный кризис в России через 2 года

URA.Ruвчера в 03:15

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москва13 июля в 03:26

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБК13 июля в 03:00
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Microsoft удалит заброшенные аккаунты

Microsoft удалит заброшенные аккаунты пользователей. Об этом сообщает официальный сайт компании.
Обновлено в 02:17
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
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Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Экономика

BCG: почти треть частного капитала россиян находится за рубежом

Почти треть (27,2%) частного капитала россиян в 2018 году хранилась за рубежом, говорится в исследовании Global Wealth консалтинговой компании BCG, выдержки из которого приводит «РИА Новости».
Обновлено в 03:27
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Максим Виторган почтил память умершей от рака мамы

Любимая миллионами звезда кино и театра скончалась от рака 19 лет назад.
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Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Экономика

Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2019 году ниже 4%

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2019 год составляет 4,3%, вместе с тем в последние месяцы Орешкин неоднократно заявлял, что министерство ожидает ее ниже 4%. Он также называл завышенным прогноз ЦБ, который даже после июньского снижения составляет 4,2-4,7%.
Обновлено в 02:49
Политика

Названы сроки примирения США и Huawei

США могут начать выдавать лицензии американским компаниям для возобновления торговли с китайской Huawei в ближайшие две-четыре недели.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Кино

Темнокожая актриса сыграет нового агента «007»

Обновлено в 02:47
Политика

Все оппозиционные кандидаты в МГД в 14-м округе прошли регистрацию

Пять оппозиционных кандидатов по 14-му избирательному округу зарегистрировали на выборы в Мосгордуму, написал главред радио "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов в своем Telegram-канале.
Обновлено в 03:20
Путешествия

Молодые путешественники полюбили автобусный маршрут Москва – Петербург

По данным сервиса, в течение минувшего года у студентов самыми популярными автобусными поездками оказались путешествия из Петербурга в Хельсинки и Таллин.
Обновлено в 01:52
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»

«Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Политика

Россияне получат возможность обжаловать штрафы по Интернету

Законопроект, предоставляющий возможность оспаривать постановления об административных нарушениях в Сети, подготовлен и в настоящий момент находится на стадии согласования.
Обновлено в 01:57
Экономика

«Известия» узнали о желании Бахрейна инвестировать в Крым €500 млн

Инвестиционная компания Бахрейна заинтересована во вложении около €500 млн в инфраструктуру Крыма, сообщила газета «Известия» со ссылкой на представителя бахрейнской компании в Центральной и Восточной Европе Штефана Довину.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Камчатке

Летевший в Долину гейзеров на Камчатке вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, сообщили 15 июля в пресс-службе Кроноцкого заповедника.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

У Евросоюза есть возможность остановить вооруженный конфликт в Донбассе: для этого ему достаточно сделать "один звонок в Киев", считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Обновлено в 02:36
Автоспорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские СМИ со ссылкой на источник в Управлении государственной охраны сообщили, что причина ДТП — попытка двух Volkswagen Touareg из кортежа Зеленского и микроавтобуса службы безопасности главы государства обогнать автобусы.
Обновлено в 00:31
Политика

Названы возможные сроки снятия украинской блокады с Крыма и Донбасса

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины.
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Энергетика

Гройсман рассказал о важности закачки газа в украинские хранилища

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в настоящий момент важно, чтобы компания «Нафтогаз» накопила достаточные объёмы газа в хранилищах.
Обновлено в 00:15
Общество

Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год

Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Наука

На Большом адронном коллайдере открыли новую частицу

Обновлено в 03:24
Общество

В России начали маркировать молочную продукцию

С 15 июля в России стартует эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции.
Обновлено вчера в 18:05
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Зинченко представил жёлто-розовую форму «Манчестер Сити»

Обновлено в 01:15
Здоровье

В России упростят порядок назначения наркотических обезболивающих

Порядок назначения наркотических и психотропных обезболивающих для больных, получающих лечение на дому, будет упрощен в течение месяца.
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Транспорт

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Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Общество

Синоптики пообещали потепление в Москве с середины июля

С 15 июля в Москве ожидается потепление, об этом РБК сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Обновлено в 02:56
Происшествия

В Башкирии шесть человек погибли в ДТП с автобусом

Число погибших при ДТП с автобусом в Архангельском районе Башкирии возросло до шести человек, сообщили в ГИБДД.
Обновлено вчера в 14:24
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