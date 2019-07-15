Экономика

Россияне тратят на еду половину доходовКапитал страны вчера в 04:17

Специалисты Сбербанка России опубликовали очередной ежеквартальный опрос "Потребительский индекс Иванова", согласно которому, наибольшая сумма расходов россиян приходится на продукты питания.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.
РБК13 июля в 03:00

Подробнее о событии

Уральский финансист просчитал масштабный кризис в России через 2 года

URA.Ruвчера в 03:15

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБК13 июля в 03:00

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождь13 июля в 07:01

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ru13 июля в 04:34

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъ13 июля в 04:27

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москва13 июля в 03:26

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвы13 июля в 08:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:04, Вашингтон
Происшествия

Появилось видео с места ДТП кортежа Зеленского и автобусов с детьми

Обновлено в 00:31
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

В Мосгоризбирком поступило около 200 петиций о регистрации кандидатов

Около 200 петиций с призывом зарегистрировать всех кандидатов поступило во МГИК за неделю, рассказал на пресс-конференции председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.
Обновлено в 02:59
Политика

Германия объяснила невозможность остановить «Северный поток-2»

Газопровод «Северный поток -2» является самым экологическим и выгодным способом поставок природного газа в Европу.
Обновлено в 02:20
Происшествия

Самолёт, вылетевший из Петербурга в Новый Уренгой, вернулся в Пулково

Обновлено вчера в 23:55
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Авто

Hyundai Tucson для России получит новый мотор

Hyundai может начать в России продажи Tucson с новым бензиновым двигателем объёмом 2.4 литра - на такую модификацию компанией было получено одобрение типа транспортного средства, появившееся в базе "Роспатента".
Обновлено в 02:07
Экономика

Рост ВВП Китая замедлился до минимума за 27 лет

Во втором квартале 2019 года рост замедлился до 6,2% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.
Обновлено в 02:00
Автоспорт

Экипаж Шибалова победил на восьмом этапе ралли «Шелковый путь»

Экипаж Антона Шибалова команды "КАМАЗ-мастер" занял первое место по итогам восьмого этапа ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря

Обновлено вчера в 11:58
Политика

Глава NASA объяснил причины отсутствия американцев на Марсе и Луне

Брайденстайн рассказал, что в 1990-х и 2000-х годах NASA уже предпринимало попытки вернуться на Луну и высадиться на Марсе, однако эти программы были слишком долгими и дорогими.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

Задержан основатель «Нового потока» Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании «Новый поток» Дмитрий Мазуров был задержан 13 июля в аэропорту Шереметьево по прилёте из заграничной командировки.
Обновлено в 01:16
Происшествия

В Турции массово умирают украинцы

Консул Украины в Турции Вячеслав Хоменко рассказал, сколько украинцев умерли в Анталии с начала туристического сезона.
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ

Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

В ДТП на трассе «Байкал» погибли четыре человека

В результате лобового столкновения двух автомобилей в Забайкальском крае четыре человека погибли, передает ТАСС.
Обновлено в 01:40
Экономика

Эмин Агаларов стал новым владельцем российской версии журнала ОК!

На продажу российская версия OK! была официально выставлена в августе 2018-го, когда у издателя журнала сменился владелец: тогда 100% «АС Рус Медиа» у группы AMCG Александра Федотова приобрел Магомед Мусаев.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Спасавший свой дом в Иркутской области от паводка мэр ушел в отставку

Обновлено в 00:42
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Жители России могут получить возможность снимать наличные деньги с банковских карт на кассах магазинов по всей стране.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»

Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Условный срок назначили экс-губернатору ЕАО Александру Винникову

Напомним, бывший губернатор Еврейской автономной области Александр Винников планировал в суде развеять показания главного свидетеля Александра Мацанова.
Обновлено в 02:22
Наука

Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной

Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Политика

Эксперты объяснили, почему митинг оппозиции в Москве провалился

Воскресный несогласованный митинг оппозиции в Москве провалился из-за низкого доверия кандидатам.
Обновлено в 01:30
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

Обновлено в 02:49
Происшествия

Водитель перевернувшегося в Башкирии автобуса 18 раз превышал скорость

Как сообщают республиканские каналы в Telegram, водитель транспортного средства не раз привлекался к административной ответственности.
Обновлено в 02:49
Общество

Приставы назвали число невыездных из-за долгов россиян

Федеральная служба судебных приставов сообщила, что к началу лета число россиян с запретом на выезд за рубеж из-за долгов выросло почти до 3,5 млн человек.
Обновлено вчера в 14:46
Гаджеты

На видео показали iPhone в стиле ретро-компьютеров Apple

Обновлено вчера в 12:30
Футбол

«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ

Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 16:35
Политика

Россияне получат возможность обжаловать штрафы по Интернету

Законопроект, предоставляющий возможность оспаривать постановления об административных нарушениях в Сети, подготовлен и в настоящий момент находится на стадии согласования.
Обновлено в 01:57
Хоккей

Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами

Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное