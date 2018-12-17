Экономика
Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
Коммерсантъвчера в 22:10
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с чего всё началось
Россияне тратят почти треть (31,2%) бюджета на продукты. Таковы результаты исследования РИА Новости. Это на 1,1% меньше, чем в прошлом году.РИА Новости02:22
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 14:48, Ашберн
Экономика
«Азиатско-Тихоокеанский банк» выставят на продажу
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Обновлено в 03:41
Экономика
Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 2,4%
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Обновлено в 08:11
Экономика
Мельниченко хочет забрать контроль над «МРСК Сибири»
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Обновлено в 12:40
Экономика
«Роснефть» закроет московский офис «Башнефти»
Сотрудники московского офиса «Башнефти» получили предложение переехать с 2019 г. на работу в Уфу или уволиться с выплатой компенсации, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:42
Финансы
Индексы Уолл-стрит начали неделю в «красной зоне»
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Экономика
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Экономика
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Обновлено в 12:46
Экономика
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Документ предусматривает обязать госкомпании и их дочерние структуры составить план поэтапного перехода на отечественный софт и начать его выполнение.
Обновлено вчера в 20:17
Экономика
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Экономика
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Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр рассказал о решении властей республики расширить государственные гарантии по проекту «Ямал СПГ», увеличив срок покрытия ими привлеченного финансирования.
Обновлено в 07:27
Экономика
Goldman Sachs предъявлены уголовные обвинения
Генпрокуратура Малайзии в понедельник предъявила уголовные обвинения Goldman Sachs за его роль в скандале с выводом средств из малазийского суверенного фонда 1MDB.
Обновлено в 08:08
Экономика
Почти на 70% вырос объём выдачи кредитных карт в России
Российские банки за десять месяцев 2018 года выдали почти 9 миллионов новых кредитных карт (8,97 млн единиц).
Обновлено в 03:18
Экономика
Орешкин не видит риска разгона инфляции в 2019 году в пике до 6%
Инфляция в РФ достигнет пиковых значений в конце марта 2019 года и составит 5% или чуть выше, и не дорастет до прогнозируемого ЦБ уровня 5,5-6%.
Обновлено в 11:31
Экономика
Белоруссия сменит внешнюю политику из-за России
По сообщению источников издания «Наша Нива», некоторые министры высказались в том духе, что на налоговый маневр нужно отвечать не совещаниями, а экономическими реформами в самой Белоруссии.
Обновлено в 06:37
Экономика
«Промсвязьбанк» перестанет раскрывать информацию о владельцах
Правительство разрешило "Промсвязьбанку" не раскрывать информацию о владельцах.
Обновлено в 09:50