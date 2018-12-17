Экономика

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов
Коммерсантъ
вчера в 22:10

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».
Коммерсантъвчера в 22:10
с чего всё началось

Исследование показало, сколько россияне и жители других стран тратят на еду

Россияне тратят почти треть (31,2%) бюджета на продукты. Таковы результаты исследования РИА Новости. Это на 1,1% меньше, чем в прошлом году.
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