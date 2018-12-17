В бюджете россиян траты на продукты питания составляют 31,2%, в структуре расходов украинцев — свыше 50%, таковы результаты исследования РИА Новости. По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг провело исследование структуры расходов жителей 40 стран Европы, России, Казахстана и Турции.

с чего всё началось

Жители России тратят на продукты питания около 31,2% своих доходов, на Украине и в Казахстане доля расходов на еду еще выше — 50,9% и 46% соответственно, подсчитали в «РИА Новости».

Россияне тратят на еду почти треть своих доходов

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