Россияне тратят почти треть (31,2%) бюджета на продукты. Таковы результаты исследования РИА Новости. Это на 1,1% меньше, чем в прошлом году.

с чего всё началось

По итогам 2017 года россияне тратили на еду 31,2% своих потребительских расходов, по сравнению с прошлым годом эта цифра снизилась на 1,1 процентный пункт. Замыкает рейтинг Украина, жители которой "проедают" 50,9% всех своих расходов.

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