Технически процедура проста: деньги налогоплательщика зачисляются на специальный счет Федерального казначейства, откуда потом налоговики списывают их в уплату налогов либо в счет недоимок и пеней. Аванс можно внести через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

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