Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия 21:07
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 12 июня.
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Леди Гага впервые прокомментировала разрыв Ирины Шейк и Брэдли Купера
Поклонники Ирины и Брэдли склоняются к тому, что причиной их разрыва могла стать Леди Гага, которая сыграла в фильме Купера «Звезда родилась».
Обновлено в 03:28
Экономика
Россия начнет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из стран ЕАЭС
Минтруд РФ направил на рассмотрение в экспертный совет при правительстве пакет документов по соглашению между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорится, что мигрант должен получать пенсию от той страны, в которой он работал и платил отчисления, сообщает РБК.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Уголовное дело Ивана Голунова прекращено
Уголовное дело в отношении журналиста Ивана Голунова о незаконном обороте наркотиков прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено в 11:59
Музыка
Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»
Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка
Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.
Обновлено в 13:02
Авто
С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят
В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Авто
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Компания Mitsubishi определилась со временем старта продаж обновленного Mitsubishi ASX.
Обновлено в 13:14
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Общество
Опубликовано видео с пришедшим в себя Бари Алибасовым
Обновлено в 18:11
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев
Обновлено вчера в 14:27
Космос
Кировчане увидят противостояние Юпитера
В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено вчера в 08:52
Общество
В России изменят правила выезда детей за границу
В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Политика
Италия ужесточила миграционное законодательство
Власти Италии ещё больше ужесточат миграционное законодательство.
Обновлено в 19:56
Общество
Власти Канады ответили на обращение жителей Киселевска
Жителям Киселевска, которые записали видеообращение к премьер-министру страны Джастину Трюдо, рассказали, смогут ли они получить статус беженцев и что для этого нужно сделать.
Обновлено в 07:22
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Гаджеты
Huawei может заменить Android на российскую ОС «Аврора»
Производитель смартфонов Huawei, из-за санкций США потерявший доступ к обновлениям операционной системы Android, может найти ей замену в России.
Обновлено вчера в 16:43
Политика
Пушков усомнился в словах Макрона о восстановлении отношений с Россией
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона о восстановлении отношений с Россией.
Обновлено в 21:45
Политика
Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
Обновлено в 18:21
Футбол
«Наполи» отказал «Реалу» в трансфере Руиса
«Реал» пытался подписать полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, но получил отказ, сообщает El Chiringuito.
Обновлено в 15:25
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Финансы
Тимошенко заявила о падении экономики Украины
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Обновлено в 22:06
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату
Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.
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Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Энергетика
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent
Минэнерго США понизило прогноз по цене нефти Brent на 2019 год, передает РИА "Новости". Прогноз снижен до $66,69 с $69,64 за баррель.
Обновлено в 12:17
Происшествия
Быстрая расплата: Неадекватный росгвардеец оскорблял Путина и кидался на людей в Москве
Сперва росгвардеец обвинял молодого человека в незаконной «торговле» рекламными буклетами и угрожал ему избиением.
Обновлено в 15:51