Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия вчера в 21:07

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 12 июня.
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Россияне стали занимать небольшие суммы

ФедералПресс00:16

Эксперты отметили снижение среднего размера займа в МФО

Слово и Деловчера в 22:04

Россияне стали набирать микрокредиты меньшими суммами

Взгляд.рувчера в 22:24

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организациях

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Россияне стали брать в долг меньшие суммы - МФО

ПРАЙМвчера в 20:20

Россияне стали брать в долг небольшие суммы

News.ruвчера в 22:44
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено вчера в 15:58
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Футбол

Месси возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов мира

Обновлено вчера в 11:20
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Общество

Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 килограммов эквадорского кокаина.
Обновлено вчера в 12:32
Политика

В МИД РФ назвали отношения с США непредсказуемыми

Напряжённость и непредсказуемость в отношениях с Соединённым Штатами в настоящее время больше, чем в годы холодной войны, сообщил журналистам заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено вчера в 20:45
Политика

Филарет на Украине отвергает томос об автокефалии

Раньше Филарет был главой Украинской православной церкви (УПЦ) Киевского патриархата.
Обновлено вчера в 10:19
Политика

Макрон сообщил о планах провести переговоры с Путиным

Французский лидер Эммануэль Макрон в интервью телеканалу RTS сообщил о планах провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

СМИ Германии назвали новую российскую ракету «оружием конца света»

СМИ Германии назвали новую российскую ракету ПРС-1М (53Т6) «оружием конца света». Информация об этом опубликована в статье Der Stern.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено вчера в 12:14
Происшествия

В Москве в пруду нашли останки женщины

Обновлено вчера в 17:20
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание

Известный российский продюсер Бари Алибасов, который 6 июня был введен в медикаментозный сон, пришел в сознание.
Обновлено вчера в 06:17
Авто

Новый универсал BMW 3-Series рассекретили до премьеры

На немецком сайте Germancarforum опубликовали первые официальные фотографии BMW 3-Series нового поколения с кузовом «универсал».
Обновлено вчера в 10:49
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

Экс-глава регионального СК арестован по обвинению в теракте

Лефортовский суд Москвы арестовал экс-главу волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте,передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:33
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Общество

Парламент Гонконга перенес принятие поправок к закону об экстрадиции

Законодательное собрание Гонконга перенесло рассмотрение поправки к закону об экстрадиции. Время заседания будет определено позже.
Обновлено в 00:42
Армия и оружие

Военные Индии и Пакистана применили миномёты и артиллерию на границе двух стран

Обновлено в 00:11
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Космос

Кировчане увидят противостояние Юпитера

В момент противостояния Юпитер является третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры, сообщает паблик «Любительская астрономия в Кирове».
Обновлено 10 июня в 08:52
Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено вчера в 19:33
Футбол

Сборная Италии вырвала в концовке победу у Боснии и Герцеговины

В Турине сборная Италии обыграла команду Боснии и Герцеговины со счетом 2:1 в рамках отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:46
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Сборная России довела встречу до победы 1:0. Наша команда набрала 9 очков и занимает второе место в группе I.
Обновлено вчера в 16:39
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Авто

Автомобили Opel получат российские моторы

Обновлено вчера в 05:34
Армия и оружие

Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище

Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.
Обновлено в 00:57
Общество

В Group-IB подтвердили данные о накрутке голосов на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 08:22
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