Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия вчера в 21:07

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 12 июня.
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В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
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Умер актер из сериала «Санта-Барбара» Джим МакМуллан

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"Коллектив посольства России в Сенегале скорбит в связи с безвременной кончиной Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Республике Сенегал и Республике Гамбия по совместительству Крюкова Сергея Николаевича", - сообщается на странице российской дипмиссии в соцсети Facebook.
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Зеленский отменил указы Порошенко

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Не менее пяти афганских военнослужащих погибли в провинции Кундуз в результате ошибочного авиаудара по военной базе, целью которого изначально должны были стать боевики.
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Прогноз на 12 июня: день змеиных свадеб

Собираясь на свадьбы, змеи «идут поездом» или «ходят по лесу станцией», т.е. сцепившись хвостами. Правит змеиной свадьбой семиглавый змей.
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Климкин рассказал об ответе Украины в случае возвращения России в ПАСЕ

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя возможные сроки восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), выразил надежду на разумное разрешение кризиса.
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Ранее господин Болтон сообщил, что США ожидают встречи президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на G20.
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