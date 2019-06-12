Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия вчера в 21:07

Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).

с чего всё началось

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