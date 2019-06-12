Экономика

Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия вчера в 21:07

Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 12 июня.
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В России снизился средний размер займа в МФО, отмечают эксперты

Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).
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Размер среднего займа в российских микрофинансовых организациях уменьшился

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Эксперты отметили снижение среднего размера займа в МФО

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Россияне стали брать в долг меньшие суммы - МФО

ПРАЙМвчера в 20:20

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ФедералПресс00:16
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