Экономика
Россияне стали занимать меньшие суммы в микрофинансовых организацияхИзвестия вчера в 21:07
Средний размер займа в российских микрофинансовых организациях (МФО) в январе-мае текущего года снизился на 3,9% в сравнении с прошлым годом и составил 12 тыс. рублей. Об этом сообщило «РИА Новости» в среду, 12 июня.
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с чего всё началось
Правительство РФ в 2017 году начало реализовывать разработанную Минфином "Стратегию повышения финансовой грамотности населения на период до 2023 года". В конце мая текущего года Банк России сообщил о начале работы Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ).РИА Новостивчера в 20:55
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