Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить алкогольОбщественная служба новостей 08:38

В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров. Отмечается, что сократилось общее число отравлений и алкогольно-ассоциированных расстройств.
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Вероника Скворцова
Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза.
— Вероника Скворцова, российский политикМедиаПоток 08:31

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