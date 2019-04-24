Здоровье
Россияне стали вдвое меньше пить алкогольОбщественная служба новостей 08:38
В 2018 году потребление алкоголя составило 9,3 литра на душу населения, в то время как в 2011 году в среднем выпивали порядка 18 литров. Отмечается, что сократилось общее число отравлений и алкогольно-ассоциированных расстройств.
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Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза.
— Вероника Скворцова, российский политикМедиаПоток 08:31
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В.Скворцова: Потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза с 2011 г
Агентство Москва04:29
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