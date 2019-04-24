Здоровье

Минздрав: Россияне стали вдвое меньше питьПервоисточник 07:56

За последние годы в России существенно снизилось потребление алкоголя. Об этом на заседании итоговой коллегии Министерства здравоохранения РФ заявила глава ведомства Вероника Скворцова, сообщает РБК.
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Вероника Скворцова
Проводимая работа на данном направлении позволила сократить объемы потребления алкоголя и табака. Так, потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 литров на душу населения с 18 литров в 2011 году, то есть почти в два раза.
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