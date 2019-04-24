Здоровье
Минздрав заявил о снижении потребления алкоголяВести.Финанс 05:38
Потребление алкоголя в России за 8 лет сократилось с 18 до 9,3 литра на душу населения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на итоговой коллегии министерства. Но его производство растет с каждым годом.
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В.Скворцова: Потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза с 2011 г
Агентство Москва04:29
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