Общество
Интерес россиян к фастфуду за год вырос в два раза, при этом в ресторанах быстрого питания люди стали тратить меньше денег. О таком тренде сказано в исследовании (есть у «Известий») аналитиков сервиса электронных платежей «Яндекс.Деньги».
Известия18:51
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с чего всё началось
Россияне в 2018 году стали вдвое чаще посещать заведения быстрого питания. Средний чек любителей фастфуда за год почти не изменился и составил 314 рублей. Об этом сказано в исследовании сервиса «Яндекс.Деньги» (есть у «Известий»).Известия16:02
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Здоровье
В Минздраве дали советы по выбору алкоголя в новогоднюю ночь
При выборе алкоголя для новогодней ночи стоит учитывать, что сладкие и крепкие напитки повышают нагрузку на печень, рассказал «РИА Новости» главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн.
Обновлено в 23:22
Общество
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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение из-за повышенной опасности схода лавин, сообщил камчатский противолавинный центр.
Обновлено в 19:39
Общество
МВД предложило ужесточить правила прохождения техосмотра
Министерство внутренних дел (МВД) России предложило запретить прохождение техосмотра автомобилям, в которых есть измененные компоненты.
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Общество
Стало известно о значительном улучшении состояния Шумахера
Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер больше не прикован к постели. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Обновлено в 08:22
Транспорт
Продажа билетов на поезда в Крым начнется 9 декабря 2019
«Дата старта продажи железнодорожных билетов — 9 декабря 2019 года»,— сообщил «РИА Новости» представитель пресс-службы федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога».
Обновлено в 13:38
Общество
Умерла заслуженный профессор МГУ Ия Маяк
"Деканат исторического факультета МГУ и кафедра истории древнего мира с глубоким прискорбием сообщают о кончине доктора исторических наук, заслуженного профессора Московского университета Ии Леонидовны Маяк", - говорится в сообщении.
Обновлено в 15:53
Общество
Сын Якунина подал в суд на «Новую газету»
Сын бывшего президента РЖД Владимира Якунина Андрей в разговоре с РБК подтвердил, что он подал иск.
Обновлено в 14:56
Здоровье
Голикова рассказала, как в России будут снижать смертность
Смертность от первых должна быть снижена на 24 процента, от онкологии - на 8 процентов.
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Общество
Российские чиновники спилили ель для Нового года на кладбище
Главную новогоднюю ель для ледового городка в Стерлитамаке срубили на могиле заслуженного архитектора Юрия Подрядова, где дерево росло 25 лет, передает Proural.
Обновлено в 10:50
Общество
Сведения о выпускниках автошкол соберут в федеральном реестре
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Обновлено в 17:05
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Турист уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть
Турист Дилан Роос во время отдыха в Коста-Рике уронил телефон в реку с крокодилами и рассмешил Сеть.
Обновлено в 20:44
Путешествия
Истра вошла в пятерку малых городов для отдыха в новогодние праздники
Обновлено в 10:23
Общество
Санта-Клаус собрался в Россию перед Новым годом
Обновлено в 21:57
Общество
Американский словарь Уэбстера назвал «справедливость» словом года
Американский толковый словарь Merriam-Webster's Collegiate Dictionary, известный как словарь Уэбстера, по традиции выбрал слово года.
Обновлено в 06:23
Общество
В столичном регионе ожидается до -23 градусов в ночь на среду
Переменная облачность и до 13 градусов мороза ожидаются во вторник, 18 декабря в столичном регионе.
Обновлено в 23:15