Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34
Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
Читать в источнике
Оценить82
с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:50, Вашингтон
Транспорт
Новый трамвай «Витязь-М» пополнил парк «Горэлектротранса»
Обновлено в 12:01
Теннис
Джокович переиграл Федерера в финале Уимблдона
Теннисист выиграл Уимблдон второй сезон подряд, в прошлом году в финале он в трех сетах переиграл Кевина Андерсона.
Обновлено в 14:16
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено в 14:31
Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Общество
Яшина задержали на незаконной акции возле Мосгоризбиркома
Сотрудники полиции и Росгвардии задержали несколько человек, в том числе оппозиционера и кандидата в депутаты Мосгордумы Илью Яшина, на незаконной акции в субботу возле здания Мосгоризбиркома в центре столицы после неоднократных предупреждений о несогласованности мероприятия, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 13:38
Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сенегал благодаря автоголу вышел в финал Кубка Африки, обыграв Тунис
Сборная Сенегала вышла в финал Кубка Африки, обыграв команду Туниса – 1:0. На 110-й минуте защитник тунисцев Дилан Бронн отправил мяч в свои ворота.
Обновлено в 14:36
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
В Турцию прибыл седьмой самолет с компонентами С-400
Обновлено в 07:18
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Автоспорт
Даниил Квят: фантастическая гонка, но результат мог быть и лучше
Российский пилот итальянской команды "Торо Россо" Даниил Квят прокомментировал итоги гонки Гран-при Великобритании, которая для него закончилась финишем в очковой зоне – на девятом месте.
Обновлено в 13:38
Футбол
«Если бы не желание Федуна пиариться, я бы работал в клубе». Огонь от бывшего директора «Спартака»
Как распродавали чемпионский "Спартак" — Спустя два года в "Спартаке" осталось только 10 человек из чемпионского состава.
Обновлено в 11:00
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Происшествия
В Наро-Фоминске загорелся ангар на заводе пластмасс
Ангар загорелся на площади 950 квадратных метров на заводе пластмасс в подмосковном Наро-Фоминске, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка МЧС РФ.
Обновлено в 14:21
Политика
Глава МИД Ирана получил визу США и прибыл в Нью-Йорк
Американские власти выдали визу министру иностранных дел Ирана Мохаммаду Джаваду Зарифу, глава ведомства уже прибыл в Нью-Йорк для участия в сессии Экономического и социального совета ООН.
Обновлено в 13:10
Футбол
«Краснодар» и «Ахмат» объявили стартовые составы на матч РПЛ
Сегодня, 14 июля, футболисты «Ахмата» примут в Грозном «Краснодар» в матче 1-го тура РПЛ.
Обновлено в 13:23
Кино
Александр Петров не будет сниматься в «Полицейском с Рублевки-2»
Обновлено в 09:23
Происшествия
Девять парашютистов погибли в результате авиакатастрофы в Швеции
Одномоторный самолет врезался в шведскую реку, в результате погибли девять человек.
Обновлено в 14:17
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Глава Европейской службы внешних дел (ЕСВД) Федерика Могерини призвала Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 11:40
Спорт
Сборная России вышла в финал волейбольной Лиги Наций
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Неравный брак в «Доме-2»: жених оказался моложе невесты на 11 лет
Про разницу в возрасте мама невесты ничего не сказала, но известно, что Марине 31 год, а её жениху всего 20.
Обновлено в 11:45
Наука
Опубликовано первое в истории фотоизображение квантовой запутанности
Обновлено вчера в 14:24
Политика
Huawei уволит сотни сотрудников в США
Точное число сотрудников, подлежащих сокращению, не называется, но работы могут лишиться несколько сотен человек, отмечает газета.
Обновлено в 10:22
Политика
Передачу нахамившего Путину Габунии на «Рустави-2» ведёт другой ведущий
Передачу обругавшего президента России Владимира Путина грузинского телеведущего Георгия Габунии теперь ведет другой журналист.
Обновлено в 13:35
Происшествия
В штате Вашингтон погиб напавший на тюрьму для мигрантов мужчина
В городе Такома (американский штат Вашингтон) мужчина, совершивший нападение на центр содержания мигрантов с винтовкой и зажигательными устройствами, погиб после того, как полиция открыла огонь, сообщает Би-би-си.
Обновлено в 06:25