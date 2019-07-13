В 2003 году к среднему классу относилось 34% россиян. Реальные доходы населения продолжат сокращаться в 2019 году, что приведет к тому, что доля расходов на продовольствие продолжит расти, полагает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

с чего всё началось

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

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