Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

с чего всё началось

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.

Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода

Политика Гройсман исключил прекращение железнодорожного сообщения с Россией Украина не может позволить себе разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

Происшествия Подозреваемый в убийстве стюардессы москвич признал свою вину Полицейские задержали подозреваемого в убийстве стюардессы одной из российских авиакомпаний.

Происшествия В США толпа устроила самосуд над угнавшим машину с детьми мужчиной В Филадельфии толпа до смерти избила мужчину, угнавшего автомобиль с тремя детьми внутри, сообщает CNN со ссылкой на местную полицию.

Происшествия В Китае задержан еще один гражданин Канады В декабре в Канаде была задержана по запросу США финансовый директор компании «Хуавей».

Наука Вода, газ и электричество: учёные разработали еду будущего Технология производства нового белкового продукта будет похожа на создание дрожжей: благодаря воде и электричеству образуется углекислый газ и пузырьки углерода, которыми питаются микробы.

Здоровье Диетологи назвали лучший летний фрукт для похудения Кроме всего прочего диетологи назвали грушу лучшим летним фруктом для похудения.

Политика Зеленский искупался с украинцами в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Одессу начал рабочий день, искупавшись в Черном море с жителями города и сотрудниками своей администрации.

Общество В Москве проходит ночной велофестиваль Ночной велофестиваль стартовал в столице с Кремлевской набережной, передает «РИА Новости».

Космос Отремонтировавших «Протон-М» специалистов представят к госнаградам Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин представит к госнаградам специалистов, устранивших замечания к ракете "Протон-М" перед ее стартом.

Шоу-бизнес Собчак ответила Виторгану на интимное фото Нинидзе Ксения Собчак ответила экс-супругу Максиму Виторгану в инстаграме на интимное фото 28-летней Нино Нинидзе, сообщает "Московский комсомолец".

Общество В Турции признались в повторном использовании еды со шведского стола Турецкие отели могут повторно выставлять на шведский стол продукты с длительным сроком хранения.

Политика Оппозиционеры заявили об отказе в регистрации на выборы в Мосгордуму В субботу, 13 июля, некоторые из оппозиционных выдвиженцев на выборах в Мосгордуму сообщили РБК о том, что получили отказы в регистрации.

Шоу-бизнес Жена Овечкина показала семейную идиллию на роскошной яхте В августе прошлого года в звёздной семье дочери актрисы Веры Глаголевой и хоккеиста Александра Овечкина родился сын Сергей.

Авто Бюджетный кросс-вэн Renault Triber дебютировал в Индонезии В преддверии GIIAS-2019 компания Renault привезла в Индонезию новый бюджетный кросс-вэн Triber.

Общество Роструд назвал допустимый возраст начала трудовой деятельности В Роструде рассказали, с какого возраста детям можно выходить на работу. Об этом 13 июля сообщает «РИА Новости».

Политика Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.

Наука Установлено количество алкоголя, лишающее человека силы воли Британские нейробиологи установили, какое количество выпитого алкоголя способно лишить человека силы воли.

Политика США объявят на следующей неделе о санкциях против Турции из-за С-400 США планируют объявить введение санкций против Турции в связи с поставками российских ЗРК С-400 в конце следующей недели.

Политика На дом оскорбившего Путина журналиста повесили позорную табличку В столице Грузии на доме ведущего «Рустави 2» Георгия Габунии установили «табличку позора», которая провисела пару дней.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Политика Британия и Канада создадут глобальную коалицию по свободе СМИ О создании глобальной коалиции по свободе СМИ объявили главы МИД Великобритании и Канады Джереми Хант и Христя Фриланд.

Общество Более 160 мигрантов спасли в Средиземном море Береговая охрана Марокко спасла 161 нелегального мигранта из Африки в Средиземном море.