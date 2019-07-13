Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
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с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
РБКвчера в 03:00

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Россияне тратят основную часть зарплаты на еду

URA.Ruвчера в 06:25

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвывчера в 08:04

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБКвчера в 03:00

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ruвчера в 04:34

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъвчера в 04:27

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москвавчера в 03:26

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождьвчера в 07:01
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:10, Вашингтон
Политика

В Великобритании установили источник утечки телеграмм бывшего посла в США

В Великобритании установили личность человека, который может стоять за утечкой телеграмм бывшего посла этой страны в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском президенте Дональде Трампе.
Обновлено вчера в 23:01
Гаджеты

Раскрыты характеристики HTC Wildfire E — первой модели возрожденной линейки Wildfire

Дизайн модели не известен, ничего не говорится ни о цене Wildfire E, ни о сроках появления его в продаже.
Обновлено вчера в 18:19
Политика

Немецкий политолог рассказал об «огромной победе» Путина в Турции

Конфликт вокруг российских комплексов С-400 может обернуться выходом Турции из НАТО, что является "огромной победой Владимира Путина".
Обновлено вчера в 22:58
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году

Правительство утвердило календарь выходных дней в 2020 году, сообщается на страницах кабинета министров в социальных сетях.
Обновлено вчера в 08:07
Здоровье

В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию

В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Здоровье

Назван лучший фрукт для похудения летом

Груша является лучшим летним фруктом, способствующим похудению, пишет «Инфореактор» со ссылкой на диетологов.
Обновлено вчера в 17:05
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено 12 июля в 13:20
Происшествия

В Краснодаре вспыхнул пожар в цехе по производству сои

Обновлено вчера в 13:26
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Спорт

Россия вышла в финал Лиги наций

Мужская сборная России по волейболу вышла в финал Лиги наций, переиграв команду Польши.
Обновлено в 01:03
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Бывшая учительница из штата Аризона была приговорена к 20 годам тюремного заключения за многократные половые контакты с одним из ее 13-летних учеников, сообщает Fox News.
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия

Автомобиль въехал в группу пешеходов в Лондоне

В Лондоне автомобиль въехал в группу пешеходов, в результате ранения получили семь человек.
Обновлено вчера в 22:40
Транспорт

Названы ошибки, из-за которых пассажиров могут не пустить на поезд

Эксперты составили рейтинг самых распространенных ошибок, которые допускают пассажиры при покупке железнодорожных билетов.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Два человека погибли в Петербурге в ДТП с участием троллейбуса

В результате погиб водитель автомобиля ВАЗ-2107 и его пассажирка, возраст которой уточняется. По факту ДТП проводится проверка.
Обновлено вчера в 14:00
Спорт

Российские ватерполистки стартовали на ЧМ в Кванджу с победы

Обновлено в 00:49
Футбол

«Спартак» обыграл «Сочи» в матче РПЛ

Обновлено вчера в 14:04
Политика

На Украине предупредили о массовых задержаниях

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов сообщил, что стране грозит волна массовых задержаний, передает RT.
Обновлено вчера в 23:22
Происшествия

Более 40 тысяч жителей Нью-Йорка остались без электричества

Обновлено вчера в 21:23
Происшествия

В Хабаровске полицейский сбил троих пешеходов

Обновлено вчера в 22:29
Футбол

Президент ФК «Ростов» раскритиковал РПЛ из-за позднего начала матчей

Президент футбольного клуба «Ростов» Арташес Арутюнянц в интервью клубной пресс-службе подверг критике Российскую Премьер-лигу из-за позднего начала матчей и сказал, что клуб получил много жалоб от болельщиков по поводу этого.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

В раде рассказали о последствиях блокады Крыма Украиной

Депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире телеканала «НАШ» рассказал о последствиях попытки блокады Донбасса и Крыма со стороны Украины.
Обновлено вчера в 22:39
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Помимо кроссоверов, на российском рынке в 2019 году появится и Mazda 3. Продажи новинки в России стартуют уже летом.
Обновлено 12 июля в 08:03
Экономика

Производитель пива Budweiser отменил IPO в Гонконге

Пивоваренная корпорация Anheuser-Busch InBev отказалась проводить первичное публичное размещение акций (IPO) компании Budweiser Brewing Company APAC в Гонконге на сумму $9,8 млрд.
Обновлено вчера в 11:28
Музыка

Валерий Леонтьев дал последний концерт

Российский исполнитель Валерий Леонтьев дал свой последний концерт.
Обновлено вчера в 07:55
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Происшествия

На видео засняли просящего помощи у людей морского дьявола

Морской биолог Монти Холл, который находился на борту лодки и наблюдал за произошедшим, указал, что морской дьявол оставался на месте, пока Джейк три раза нырял, пытаясь снять крючок.
Обновлено вчера в 22:24
Политика

США и Британия готовят дезинформацию об окружении Путина

Спецслужбы США и Великобритании готовят вброс дезинформации об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено вчера в 14:46
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Общество

Конюхов планирует поднять со дна моря и захоронить в России останки адмирала Макарова

Обновлено в 00:08
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