Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

с чего всё началось

Сбербанк отмечает, что расходы на еду останутся повышенными до тех пор, пока реальные доходы населения существенно не увеличатся. Аналитики банка объясняют рост доли расходов на продукты тем, что продовольственная инфляция сейчас опережает рост реальных доходов населения.

Общество В Совфеде оценили перенос выходных дней в 2020 году Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с RT утверждение правительством России графика выходных дней в 2020 году.

Общество В Египте открыли для туристов уникальную «ломаную» пирамиду По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

Спорт Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что получил предварительный отказ в регистрации на выборы в Мосгордуму, передает РИА "Новости".

Авто Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.

Политика От СБУ потребовали арестовать Медведчука Представители националистических организаций собрались у здания Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве и требуют арестовать главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктора Медведчука.

Происшествия Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки 6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.

Общество Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора Поэт, прозаик и драматург Виктор Соснора умер в Санкт-Петербурге в возрасте 83 лет, сообщил в Facebook его ученик Вадим Лурье.

Гаджеты Samsung Galaxy S10 5G имеет «катастрофические» проблемы с батареей В настоящий момент непонятно, насколько батареи Samsung Galaxy S10 5G имеют «катастрофические» и массовые проблемы.

Политика Конгресс США одобрил санкции против госдолга России Палата представителей конгресса США приняла положительное решение по введению поправки, предусматривающей введение санкций против суверенного долга России.

Технологии В работе «Билайн» произошел сбой Пользователи "Билайна" пожаловались на перебои в работе оператора.

Теннис Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.

Политика Грузинские виноделы требуют извинений от гендиректора «Рустави 2» По первому каналу на российском телевидении сообщалось, что в Грузии в области Кахетия местные виноделы устроили митинг с требованием о том, чтобы генеральный директор грузинского канала «Рустави 2» Ника Гварамия извинился за нецензурные высказывания в адрес грузинского вина.

Авто Эксперты назвали четыре грузовика «ГАЗ» с лучшей проходимостью Эксперты «Автовзгляда» назвали четыре грузовика «ГАЗ», для которых практически нет непреодолимых преград.

Происшествия В Башкирии грузовик насмерть сбил четырех дорожных рабочих В результате ДТП четверо дорожных рабочих погибли, одного госпитализировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД.

Футбол Хусаинов заявил, что в ворота «Спартака» в матче РПЛ с «Сочи» не поставили чистый пенальти Бывший арбитр международной категории Сергей Хусаинов высказал мнение об эпизоде с неназначенным пенальти в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи».

Политика Зеленский посетил границу с Крымом Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.

Политика Алексей Чалый отказался от участия в выборах в Заксобрание Севастополя В специальном обращении Чалый сказал, что, будучи депутатом Законодательного собрания, намеревался добиться отставки губернатора Дмитрия Овсянникова.

Происшествия Четверо военнослужащих пострадали при пожаре в Саратовском гарнизоне Четверо военнослужащих пострадали в субботу при возгорании во время заправки автоцистерны топливом, сообщили в командовании Саратовского гарнизона.

Шоу-бизнес Ковальчук рассказала о своем отношении к экстремальному отдыху После съемок Юлия Ковальчук задумалась о своем отношению к экстриму. Размышлениями певица поделилась в блоге.

Спорт Российская гимнастка завоевала золото на Универсиаде Российская гимнастка Екатерина Селезнёва завоевала золото в соревнованиях по художественной гимнастике в упражнении с обручем на Универсиаде в Неаполе (Италия).

Армия и оружие В Госдуме прокомментировали слова экс-главы СБУ об учениях в Крыму Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление украинского генерала, экс-главы СБУ Игоря Смешко, который в эфире телеканала «1+1» оценил масштаб учений, которые проводили военнослужащие России в Крыму.

Происшествия В Пензенской области проверяют данные об избиении девочки подростками Следователи в Пензенской области проверяют сообщения об избиении девочки в ходе конфликта между подростками, информирует областное СУСК.

Происшествия Полиция задержала подозреваемого в убийстве стюардессы в Новой Москве Сотрудники столичной полиции задержали подозреваемого в убийстве 23-летней стюардессы в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте МВД.