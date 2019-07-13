Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

Уральский финансист просчитал масштабный кризис в России через 2 года

URA.Ru03:15

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвывчера в 08:04

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москвавчера в 03:26

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ruвчера в 04:34

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъвчера в 04:27

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождьвчера в 07:01

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБКвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
Происшествия

На Украине автомобиль врезался в группу детей на велосипедах

Обновлено в 08:32
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика

В Москве проходит акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму

В центре Москвы 14 июля проходит акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму».
Обновлено в 07:00
Баскетбол

Баскетболист сборной Сербии Кузмич впал в кому после ДТП

Обновлено в 07:17
Культура

Киану Ривз и нейросеть спасли супермаркет от грабителя

На YouTube набирает популярность видео с Киану Ривзом, спасающим кассира супермаркета от вооруженного ограбления.
Обновлено в 06:35
Общество

Прогноз: мощная магнитная буря обрушится на Землю в понедельник

В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря, предупреждают астрономы.
Обновлено в 08:32
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

Зеленский рассказал о разговоре с Путиным

Первый телефонный разговор между Путиным и Зеленским состоялся в четверг, 11 июля, по инициативе украинской стороны.
Обновлено 12 июля в 17:06
Происшествия

В Индонезии перевернулась лодка с 15 пассажирами на борту

Обновлено в 08:51
Культура

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Финансы

«Индекс бигмака» назвал рубль самой недооцененной валютой в мире

Самой недооцененной валютой рубль по «индексу бигмака» называли и полгода назад.
Обновлено вчера в 14:35
Футбол

Анюков выйдет в стартовом составе «Крыльев Советов» на матч с ЦСКА

Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Челябинске горит многоэтажка. Люди не могут покинуть квартиры

По неподтвержденной информации, огонь охватил целый подъезд. Из-за огня люди не могут покинуть свои квартиры, передает портал 74.ru.
Обновлено в 07:17
Политика

За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось

За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Россельхознадзор увидел в плохой работе ветслужб угрозу для здоровья

Неэффективная работа и бездействие трех региональных ветеринарных служб — Краснодарского и Ставропольского краев и Волгоградской области — приводит к поступлению в продажу небезопасной продукции, которая представляет угрозу для здоровья населения.
Обновлено вчера в 04:01
Политика

ОБСЕ осудила обстрел здания канала «112 Украина» в Киеве

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир осудил нападение с применением гранат на офисное здание телеканала «112 Украина» в Киеве.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Происшествия

В Тверской области два человека погибли при крушении дельталета

Дельталет разбился в Кимрском районе Тверской области, погибли два человека.
Обновлено в 03:28
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Шоу-бизнес

Актер Борис Клюев рассказал о своей борьбе с раком

Обновлено в 02:19
Спорт

Загитова рассказала о музыке для короткой программы

Обновлено в 07:23
Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал, как его сын наводит чистоту в комнате

A post shared by Дмитрий Маликов (@ dmitriy_malikov) on Jul 13, 2019 at 7:34am PDT В то время, пока отец репетировал, Марк решил навести порядок в комнате.
Обновлено в 05:55
Гаджеты

«Живое» фото iPhone 11 Max в руках сотрудника Apple появилось в Сети

На фото запечатлен iPhone 11 Max с квадратным блоком для камеры, где расположились три модуля и фотовспышка.
Обновлено вчера в 17:19
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Обновлено вчера в 22:59
Политика

Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне

Обновлено в 07:14
Спорт

Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»

На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено в 07:42
Теннис

Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона

Обновлено в 01:59
Финансы

Как поведет себя рубль при падении спроса на нефть до минимума 17 лет

Удачное стечение положительных факторов сформировало исключительно позитивный сентимент для рубля.
Обновлено вчера в 21:00
Кино

Вин Дизель показал команду нового «Форсажа»

Вин Дизель представил коллег по фильму "Форсаж 9", традиционно назвав их семьей.
Обновлено в 03:07
Политика

Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено в 07:08
Как работают Яндекс.Новости?
Главное