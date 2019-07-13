Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34
Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
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с чего всё началось
В первом полугодии продовольственная инфляция, по данным Росстата, составила 5,9%. Реальные же денежные доходы россиян в первом квартале сократились на 2,3%, данных по второму кварталу пока нет, но экономисты ожидают их дальнейшего снижения.РБКвчера в 03:00
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 09:18, Вашингтон
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