Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
РБКвчера в 03:00

Подробнее о событии

Россияне тратят основную часть зарплаты на еду

URA.Ruвчера в 06:25

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвывчера в 08:04

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москвавчера в 03:26

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ruвчера в 04:34

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъвчера в 04:27

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождьвчера в 07:01

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБКвчера в 03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 04:11, Ашберн
Футбол

Тарасову сняли гипс в римской клинике

Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
Обновлено в 02:31
Единоборства

Де Рандами нокаутировала Лэдд на турнире UFC Fight Night 155

Голландская боец смешанного стиля (ММА) Жермен де Рандами победила американку Аспен Лэдд на турнире UFC Fight Night 155, проходившем в Сакраменто.
Обновлено в 02:53
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено вчера в 11:19
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

Учительница получила 20 лет тюрьмы за секс с учеником

Обновлено вчера в 16:02
Футбол

Неймар: «Возвращаюсь во Францию, чтобы возобновить тренировки с „ПСЖ“»

Нападающий «ПСЖ» Неймар сообщил, что в ближайшее время вернется в расположение клуба.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы признал вину

Человек в кадре говорит, что после ночи в гостиничном номере он решил посмотреть в телефоне девушки переписку, из которой сделал вывод, что стюардесса изменяла ему.
Обновлено 12 июля в 15:40
Шоу-бизнес

Риз Уизерспун обвинили в использовании фотошопа

Актрису Риз Уизерспун заподозрили в использовании фотошопа для улучшения своей внешности на фотографиях.
Обновлено в 01:51
Теннис

Серена Уильямс уступила румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона

Халеп впервые пробилась в финал турнира и победила в нем Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Политика

Японский парламент все меньше сопротивляется однополым бракам

Газета провела опрос кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборы в верхнюю палату парламента Японии и выяснила, что в течение трех лет количество противников однополых браков снизилось с 60% до 36%.
Обновлено в 00:24
Музыка

Фанатка с детьми залезла на сцену во время выступления Димы Билана

Во время исполнения песни «Океан» прямо на сцену залезла поклонница артиста. Фанатка была не одна, с собой она взяла еще двух детей.
Обновлено в 02:09
Происшествия

В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям

Оказалось, что рядом с глазом у него застрял рыболовный крючок. Помочь скату решил подводный фотограф Джейк Уилтон.
Обновлено в 02:47
Политика

Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу

Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты

Операционная система от Huawei получит новое название

Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
Обновлено в 03:23
Происшествия

Энергоснабжение в Нью-Йорке полностью восстановлено

Обновлено в 01:58
Общество

Повреждённую паводком дамбу в иркутском Тулуне восстановят к 18 июля

Обновлено в 01:16
Политика

В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина

Обновлено вчера в 10:32
Общество

В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха

Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
Обновлено в 01:59
Путешествия

Федор Конюхов анонсировал кругосветки на яхте-гиганте

Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте.
Обновлено в 03:54
Политика

Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве

Обновлено вчера в 07:25
Экономика

Повышение МРОТ затронет четыре миллиона россиян

Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено вчера в 11:05
Кино

Скоропостижно скончалась актриса Стефани Низник

Обновлено вчера в 17:20
Политика

В Венесуэле задержали членов команды Гуайдо

Обновлено вчера в 22:51
Политика

Немецкий врач рассказал о болезни Меркель

Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке назвал предположительный диагноз канцлера Германии Ангелы Меркель, проанализировав видео с приступами дрожи у политика.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие

В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму

Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Игры

Destiny 2: Shadowkeep введёт в игру эффектные добивания

Обновлено вчера в 11:51
Спорт

Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство

Обновлено в 02:25
Футбол

Моуринью: голоден до возвращения к работе, но жду нужного предложения

Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет как можно скорее вернуться к работе, однако подчеркнул, что ждет предложения, которое его бы устроило.
Обновлено в 02:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное