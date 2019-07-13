Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34
Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
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с чего всё началось
Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).РБКвчера в 03:00
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Футбол
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Бывшему полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову сняли гипс в римской клинике Villa Stuart.
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Футбол
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Шоу-бизнес
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Актрису Риз Уизерспун заподозрили в использовании фотошопа для улучшения своей внешности на фотографиях.
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Теннис
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Халеп впервые пробилась в финал турнира и победила в нем Американская теннисистка Серена Уильямс проиграла румынке Симоне Халеп в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
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Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
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Японский парламент все меньше сопротивляется однополым бракам
Газета провела опрос кандидатов от Либерально-демократической партии (ЛДП) на выборы в верхнюю палату парламента Японии и выяснила, что в течение трех лет количество противников однополых браков снизилось с 60% до 36%.
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Фанатка с детьми залезла на сцену во время выступления Димы Билана
Во время исполнения песни «Океан» прямо на сцену залезла поклонница артиста. Фанатка была не одна, с собой она взяла еще двух детей.
Обновлено в 02:09
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В Австралии трехметровый морской дьявол приплыл за помощью к людям
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Зеленский искупался в Черном море во время визита в Одессу
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Одессу искупался в Черном море.
Обновлено вчера в 20:56
Гаджеты
Операционная система от Huawei получит новое название
Заявка Huawei на регистрацию торговой марки Harmony В Huawei ранее заявили, что новая операционная будет запускать приложения Android на 60% быстрее, чем ОС от Google.
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Обновлено в 01:58
Политика
В Крыму отметили, что Зеленский взял пример с Путина
Обновлено вчера в 10:32
Общество
В Красноярске из-за лесных пожаров зафиксировано загрязнение воздуха
Специалисты Роспотребнадзора зафиксировали повышенное содержание загрязняющих веществ в атмосфере в Красноярске.
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Путешествия
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Российский путешественник Федор Конюхов планирует совершить три кругосветных путешествия на построенной им гигантской яхте.
Обновлено в 03:54
Политика
Митинг в защиту Павла Грудинина прошел в Москве
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Экономика
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Повышение минимального размера оплаты труда в 2020 году почти на тысячу рублей затронет около четырех миллионов жителей России.
Обновлено 12 июля в 22:12
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Политика
В Венесуэле задержали членов команды Гуайдо
Обновлено вчера в 22:51
Политика
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Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Игры
Destiny 2: Shadowkeep введёт в игру эффектные добивания
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Спорт
Биатлонистка Якушова планирует сменить спортивное гражданство
Обновлено в 02:25
Футбол
Моуринью: голоден до возвращения к работе, но жду нужного предложения
Бывший главный тренер мадридского футбольного клуба "Реал" и английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что хочет как можно скорее вернуться к работе, однако подчеркнул, что ждет предложения, которое его бы устроило.
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