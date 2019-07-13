Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru вчера в 09:34

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
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Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:22, Ашберн
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