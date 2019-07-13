Экономика

Россияне стали тратить на еду почти половину своего доходаLenta.ru 09:34

Увеличение расходов на еду связано с падением реальных доходов и высокой инфляцией, указали в банке. По данным Росстата, в первом полугодии продовольственная инфляция составила 5,9 процента. Также в первом квартале на 2,3 процента сократились реальные доходы россиян.
Читать в источнике
с чего всё началось

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).
РБК03:00

Подробнее о событии

Россиянам приходится тратить на продукты почти 40 процентов дохода

Эхо Москвы08:04

Россияне стали больше тратить на еду, показатель приближается к 40%

Дождь07:01

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть доходов на еду

News.ru04:34

Сбербанк спрогнозировал рост доли расходов россиян на еду

Ведомости06:01

Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду

Коммерсантъ04:27

Сбербанк прогнозирует рост доли расходов граждан России на еду

Говорит Москва03:26

Сбербанк спрогнозировал неизменность высоких расходов россиян на еду

РБК03:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
Общество

Правительство утвердило календарь выходных дней на 2020 год

Правительство России утвердило постановление о переносе выходных дней в 2020 году.
Обновлено в 12:30
Авто

Новый лидар Luminar позволит серьёзно удешевить системы автопилотирования

Компания Luminar намерена вывести на коммерческий рынок лидар нового поколения, предназначенный для использования в автомобильных системах автопилотирования.
Обновлено в 10:32
Космос

Hubble обнаружил необычный диск у черной дыры

С помощью телескопа Hubble астрономы обнаружили неожиданный тонкий диск, состоящий из материала, окружающего сверхмассивную черную дыру в сердце спиральной галактики NGC 3147, которая находится от нас на расстоянии 130 млн световых лет.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

Дарт Вейдер остановил пробежку Зеленского в Одессе

Обновлено в 09:28
Общество

Умер поэт-шестидесятник Виктор Соснора

Поэт Виктор Соснора умер на 84-м году жизни в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в своем Facebook его ученик Вадим Лурье.
Обновлено в 10:59
Политика

Зеленский посетил границу с Крымом

Президент Украины Владимир Зеленский посетил границу с Крымом.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Врачи отмечают улучшение состояния избитой в Ингушетии девочки

6 июля суд арестовал тётю избитой девочки по обвинению в истязаниях.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие

Рассекречены документы об освобождении Вильнюса

Минобороны России создало на своем сайте мультимедийный проект, посвященный 75-й годовщине освобождения Вильнюса от немецко-фашистских захватчиков.
Обновлено вчера в 17:59
Авто

Названы 10 самых популярных иномарок в России

Ранее аналитики сообщали, что продажи новых иномарок в России по итогам 1 полугодия 2019 года упали на 4%. Теперь агентство «Автостат» подготовило список из 10 самых популярных моделей, возглавляет который, как и прежде, Kia Rio — за 6 месяцев россияне приобрели 47,4 тыс. экземпляров модели, что на 8% меньше, чем в январе — июне прошлого года.
Обновлено в 10:12
Происшествия

Источник сообщил о пожаре в цехе по производству сои под Краснодаром

По данным источника агентства, возгорание произошло в цеху по производству сои, который расположен в посёлке Белозёрный.
Обновлено в 12:28
Экономика

Государство поможет семьям с низким доходом

Правительство одобрило законопроект, согласно которому повышаются выплаты на детей семьям с невысоким доходом.
Обновлено в 06:18
Футбол

«Урал» обыграл «Уфу» в матче РПЛ

Обновлено в 11:37
Транспорт

Мосгорсуд отменил штраф ЦОДД за установку уменьшенных дорожных знаков

Московский городской суд отменил штраф, назначенный Центру организации дорожного движения (ЦОДД) за установку дорожных знаков нестандартного размера.
Обновлено в 06:57
Общество

Горожане заметили военные самолеты в небе над Петербургом

Сегодня днем жителей Петербурга испугали пролетевшие в небе военные самолеты и вертолеты. Фотографии и видео появились в социальных сетях.
Обновлено в 06:34
Политика

Кикабидзе ответил на слухи о тайных выступлениях в России

Ранее 12 июля актер Борис Клюев заявил, что Кикабидзе тайно проводит корпоративы в России.
Обновлено в 11:05
Политика

Дезинформацию об окружении Путина готовят США и Британия

Спецслужбы США и Великобритании готовят дезинформацию об окружении президента России Владимира Путина, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:01
Футбол

Зидан покинул сборы «Реала» из-за смерти брата

Стала известна причина, по которой главный тренер "Реала" Зинедин Зидан покинул сборы клуба.
Обновлено в 12:04
Шоу-бизнес

Разин раскрыл новые детали пребывания Алибасова в реанимации

Разин заверил поклонников, что Алибасов заболел по-настоящему.
Обновлено в 09:23
Футбол

Михайлович сообщил, что болен лейкемией

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович сообщил, что ему диагностировали лейкемию.
Обновлено в 11:19
Спорт

Булыкину отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму

Российский экс-футболист Дмитрий Булыкин заявил о том, что ему отказали в регистрации на выборы в Московскую городскую думу из-за превышения количества недействительных подписей избирателей.
Обновлено в 11:01
Происшествия

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй

В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 09:47
Теннис

Симона Халеп победила Серену Уильямс в финале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп победила американку Серену Уильямс в финале Уимблдона в женском одиночном разряде.
Обновлено в 10:07
Общество

У берегов США шторм «Барри» усилился до урагана

Обновлено в 12:32
Общество

«Желтые жилеты» провели акцию протеста на Северном вокзале Парижа

Участники движения "желтых жилетов" провели акцию протеста на Северном вокзале в десятом округе Парижа.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Журналист Рашид Майсигов задержан в Ингушетии

Правоохранители задержали и вывезли в неизвестном направлении оппозиционного журналиста Рашида Майсигова.
Обновлено в 00:50
Общество

В Египте уникальную «ломаную» пирамиду открыли для туристов

Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:50
Шоу-бизнес

Алена Шишкова породила слухи о романе с Олегом Майами

Все же Олег Майами спровоцировал слухи о помолвке с бывшей девушкой Тимати. В 2014 году Шишкова родила Тимати дочь Алису.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Власти окажут помощь россиянам, пострадавшим в ДТП в Абхазии

Тверские власти следят за состоянием двух местных жительниц и ребенка, которые пострадали в ДТП в Гагре, им будет оказана вся необходимая помощь, в том числе и по возвращении домой, сообщило правительство региона.
Обновлено в 09:51
Политика

В Кремле рассказали о первом разговоре Путина и Зеленского

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено 11 июля в 12:22
Политика

Скотленд-Ярд расследует утечку переписки посла Великобритании в США

Британская полиция начала расследование по факту утечки дипломатической переписки посла королевства в США Кима Дэррока.
Обновлено вчера в 16:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное