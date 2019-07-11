Экономика
Россияне стали тратить больше денег за один поход в магазинИА 1-Line 01:49
Если в небольших магазинах россияне тратят меньше, то сумма среднего чека в гипермаркетах увеличилась на 2,7%. При этом в Сибири размер чека увеличился до 477 рублей за единоразовую покупку. В Москве эта сумма составляет 706 рублей.
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с чего всё началось
"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.РИА Новости10 июля в 20:31
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17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
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