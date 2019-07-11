Экономика

Россияне стали тратить больше денег за один поход в магазинИА 1-Line 01:49

Если в небольших магазинах россияне тратят меньше, то сумма среднего чека в гипермаркетах увеличилась на 2,7%. При этом в Сибири размер чека увеличился до 477 рублей за единоразовую покупку. В Москве эта сумма составляет 706 рублей.
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с чего всё началось

«Ромир»: средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился

"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.
РИА Новости10 июля в 20:31

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Искали скидки

Российская газетавчера в 10:20

Средний чек россиян за поход в магазин в июне увеличился до 556 руб

ПРАЙМ10 июля в 20:15

Средний чек россиян при походе в магазин вырос до 556 руб

РБКвчера в 01:31

Средний чек россиян за поход в магазин увеличился до 556 рублей

News.ru10 июля в 23:49

Эксперты рассказали о тратах россиян при походе в магазин

Известия10 июля в 23:37

Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне

Коммерсантъ10 июля в 21:59

Россияне стали больше тратить за один поход в магазин

Газета.Ruвчера в 09:23
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Общество

Дождь не вечен: врачи дали рецепт от хандры в непогоду

Чтобы избежать плохого настроения, психотерапевты советуют купить яркий плащ и красивый зонт, насладиться яркими молниями, заняться вещами, на которые не хватает времени в хорошую погоду и вспомнить, что дождь не вечен.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Жительница Екатеринбурга притворялась сотрудницей мэрии и брала взятки

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«Манчестер Юнайтед» потребовал за Лукаку 75 миллионов фунтов

Обновлено в 01:25
Религия

Православные отмечают день апостолов Петра и Павла

Православные христиане в пятницу, 11 июля, отмечают день апостолов Петра и Павла, которые являются одними из самых известных проповедников учения Иисуса Христа.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Самочувствие избитой в Ингушетии девочки улучшается

Медики рассказали о состоянии избитой в Ингушетии семилетней девочки По данным пресс-службы НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, семилетняя Аиша Ажигова стала активнее и лучше есть, однако комплексная терапия продолжается.
Обновлено в 01:06
Политика

Вице-премьер Борисов отказался осматривать модель авианосца «Ламантин»

Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий «оборонку», во время осмотра экспозиции Объединенной судостроительной корпорации на Международном военно-морском салоне в Петербурге не стал осматривать модель авианосца «Ламантин» (проект 11 430Э), представленный проектно-конструкторским бюро «Невское» (входит в ОСК), передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 04:56
Происшествия

При взрыве на свадьбе в Афганистане погибли пять человек

По меньшей мере, пять человек погибли, 40 получили ранения в результате взрыва на свадебной церемонии в афганской провинции Нангархар на востоке страны, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на официального представителя губернатора провинции.
Обновлено в 01:42
Шоу-бизнес

Ирина Шейк объяснила имя своей дочери от Брэдли Купера

Российская модель Ирина Шейк впервые высказалась о расставании с актером Брэдли Купером, а также рассказала, как они планируют проводить время с их общей дочерью.
Обновлено вчера в 22:42
Шоу-бизнес

Алибасов записал видео после скандала в эфире Первого канала

Обновлено вчера в 22:15
Здоровье

Названы самые распространённые виды рака в России в 2018 году

В Минздраве России рассказали RT, какие виды рака чаще всего диагностировались в 2018 году.
Обновлено вчера в 23:13
Политика

Путин снял с должности губернатора Севастополя

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Овсянникова от занимаемой им должности губернатора Севастополя, сообщил 11 июля журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 12:07
Здоровье

30% населения планеты страдают от болезней печени

Специалисты напоминают, что после того, как печень перестает перерабатывать токсины, начинает развиваться энцефалопатия.
Обновлено вчера в 10:57
Общество

Названы вузы с самыми высокими зарплатами выпускников

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob составил традиционный ежегодный рейтинг российских вузов, выпускники которых, обучавшиеся по финансовым дисциплинам, могут в первые пять лет после получения дипломов претендовать на довольно высокие зарплаты.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия

В Лондоне умерла 17-летняя скрипачка российского происхождения

Обновлено в 01:42
Политика

Путин и Зеленский впервые поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено вчера в 12:01
Политика

Топ-менеджер Huawei предложил США ликвидировать черный список компаний

Трамп отметил, что на переговорах с китайским лидером затрагивалась проблема обеспечения национальной безопасности, и пообещал, что вопрос выведения Huawei из черного списка будет обсуждаться в ближайшие дни.
Обновлено в 01:32
Экономика

Bloomberg отметил богатый урожай качественной пшеницы в России

В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.
Обновлено в 00:26
Политика

Конгрессмены США одобрили поправку о санкциях против госдолга России

Инициатива ввести запрет для американских инвесторов на покупку суверенного долга России содержалась и в майском проекте санкций против России за вмешательство в американские выборы, который представлял комитет по финансовым услугам палаты представителей.
Обновлено в 01:24
Происшествия

17-летний голкипер скончался после отбитого пенальти

17-летний вратарь аргентинского "Юнион де Голондрина" Рамон Исмаэль Коронель умер после того, как отразил пенальти, сообщается в твиттере Vanguardia Soccer.
Обновлено в 01:40
Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Здоровье

Медиков штрафуют за отсутствие информации о бесплатных сервисах ОМС

По закону, информация о медицинской помощи по полисам ОМС должна быть предоставлена посетителям учреждений здравоохранения в полном объёме.
Обновлено в 01:50
Экономика

Суд в Лондоне заблокировал активы Минца и его семьи на $572 млн

Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру.
Обновлено вчера в 13:51
Экономика

Минтруд собрался увеличить прожиточный минимум в РФ на 4%

Министерство труда и социальной защиты намерено повысить прожиточный минимум трудоспособного населения в России на 4,1% по итогам II квартала 2019 года.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия

Задержанный за взятку замглавы ПФР признал вину и подал в отставку

Задержанный за получение взятки заместитель главы Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал вину, раскаивается и подал заявление об оставке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников.
Обновлено вчера в 15:54
Политика

Косачев обсудит с депутатами из Грузии отношения между странами

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в понедельник, 15 июля, проведет переговоры с грузинскими депутатами от оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии».
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Политика

Трамп обещает узнать гражданство людей в США в обход переписи

Президент США Дональд Трамп пообещал подписать в пятницу президентский указ, который позволит его администрации добиться получения данных о гражданстве проживающих в стране людей.
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

На Бали российская туристка попала в психиатрическую клинику

На Бали сотрудники полиции округа Бангли отправили российскую туристку в психиатрическую клинику, объяснив такое решение "неподобающим поведением" девушки.
Обновлено в 00:18
Общество

МЧС направит 64 водоналивные дамбы на Дальний Восток

МЧС России по поручению правительства направит на Дальний Восток водоналивные дамбы для защиты населенных пунктов, сообщили в пресс-службе министерства.
Обновлено в 01:32
Экономика

Новый законопроект может оставить россиян с невыездными картами

Госдума включила в календарь на 23 июля рассмотрение во втором чтении законопроекта, вносящегося поправки в закон «О национальной платежной системе».
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие

Новый глава ВСУ пообещал направить корабли в Керченский пролив

Новый начальник генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак не исключил, что в будущем украинские военные суда могут осуществить очередную попытку пройти через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:43
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