"Небольшое увеличение размера среднего чека в июне даже на фоне опять же скромного, но роста общих повседневных расходов говорит только о том, что россияне продолжают экономить", - отметил президент "Ромира" Андрей Милехин, слова которого приводятся в релизе.

с чего всё началось

Если в небольших магазинах россияне тратят меньше, то сумма среднего чека в гипермаркетах увеличилась на 2,7%. При этом в Сибири размер чека увеличился до 477 рублей за единоразовую покупку. В Москве эта сумма составляет 706 рублей.

Россияне стали тратить больше денег за один поход в магазин

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