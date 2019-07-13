Доля расходов россиян на продукты питания выросла во втором квартале 2019 года в годовом выражении и составила 38,9% против 38,2% за аналогичный период 2018 года, следует из результатов ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова» (есть у РБК).

с чего всё началось

«Сбербанк» провел опрос, который показал, что россияне продолжают тратить большую часть своих денежных средств на продукты питания. Об этом сообщает телеканал «360». Известно, что расходы на еду во втором квартале текущего года даже возросли до 38,9% в сравнении с 38,2% прошлого года.

Россияне стали тратить больше денег на еду

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