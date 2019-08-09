Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.

с чего всё началось

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.

Общество Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн руб. 27 июля и 68,1 млн руб. 3 августа", — говорил собеседник агентства.

Гаджеты Huawei анонсировала оболочку EMUI 10 В ходе ежегодного мероприятия Huawei Developers Conference, на которой компания делится с разработчиками новостями об аппаратных и программных решениях, Huawei официально анонсировала оболочку EMUI 10.

Общество В Сибири сократилось количество населенных пунктов в зоне задымления Число населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке, которые попадают в зону задымления из-за лесных пожаров, за последние 10 дней сократилось в 4,5 раза, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Политика Власти США обещали принять меры из-за снижения Китаем курса юаня Наварро не стал уточнять, какие меры США примет против Китая, но отметил, что ущерб для Пекина будет больший, чем для Вашингтона.

Экономика Fitch повысило рейтинг России до «BBB» Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте на инвестиционном уровне с «BBB-» до «BBB».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт с Наргиз Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.

Экономика ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.

Общество СК заявил об уголовной ответственности за «мирные прогулки» по Москве В ведомстве отметили, что в интернете и соцсетях распространяются «призывы к участию в так называемых «мирных прогулках» по Москве после согласованного исполнительной властью митинга 10 августа на проспекте Сахарова».

Авто Mercedes-Benz представит пять новинок на автосалоне во Франкфурте В число новинок войдут серийная электрическая версия минивэна Mercedes-Benz V-Class, пара обновленных электромобилей семейства Smart, AMG-версия внедорожника Mercedes-Benz GLB, а также новый концепт фирменного суббренда EQ.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Армия и оружие В СЦКК назвали нарушением обстрел Коминтерново на юге ДНР В Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня назвали обстрел населённого пункта Коминтерново на юге самопровозглашённой Донецкой народной республики «грубейшим нарушением».

Экономика Мутко: объем строящегося по старой схеме жилья сдерживает рост цен при переходе на эскроу Объем жилья, строящегося в настоящее время по старой модели, сдерживает рост цен на первичном рынке на фоне перехода застройщиков на проектное финансирование и эскроу-счета.

Общество В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Политика Франция оценила возможность присоединения США к «нормандскому формату» Представитель ведомства добавил, что Франция и Германия поддерживают регулярный диалог и тесные консультации со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.

Политика Трамп назвал Голливуд либеральным и расистским Президент США Дональд Трамп назвал современный Голливуд либеральным и расистским.

Культура Lego выпустит игровой конструктор к 25-летию сериала «Друзья» Компания Lego выпустит игровой конструктор по мотивам сериала «Друзья», которому в этом году исполняется 25 лет.

Общество Отключения электричества затронули большую часть Великобритании Масштабное отключение электричества затронуло большую часть Великобритании, 9 августа передаёт агентство Reuters.

Политика Трамп не смог вспомнить фамилию украинского президента Американский президент Дональд Трамп не смог вспомнить, кто такой Владимир Зеленский.