Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
Читать в источнике
Оценить193
с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
Происшествия
Новые взрывы на арсенале под Ачинском. Есть пострадавшие
Обновлено в 11:06
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Политика
Кадыров ответил возмущенным его словами об имаме Шамиле дагестанцам
Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на протест жителей Дагестана, которые раскритиковали его высказывание о роли имама Шамиля в войне с Россией в XIX веке на Кавказе.
Обновлено в 06:40
Политика
В Японии почтили память жертв бомбардировки в Нагасаки
Минутой молчания почтили в японском городе Нагасаки память погибших в атомной бомбардировке, которая произошла 74 года назад.
Обновлено в 03:36
Футбол
Тун — Спартак 2:3
Встреча прошла в Швейцарии и завершилась со счетом 3:2. Счет на 22-й минуте матча открыл нападающий красно-белых Эсекиэль Понсе.
Обновлено вчера в 14:51
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках Сергея Фомина
Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца Сергея Фомина, которого обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 10:23
Происшествия
19-летняя испанская футболистка погибла в ДТП
19-летняя испанская футболистка Альба Фрау скончалась после трагического дорожно-транспортного происшествия на Майорке.
Обновлено в 10:46
Общество
На Китай обрушится супертайфун «Лекима»
Предположительно, супертайфун «Лекима» ударит по побережью Чжэцзян в субботу, 10 августа.
Обновлено в 09:24
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
В Москве из-за сильного ветра упало 15 деревьев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.
Обновлено в 08:47
Политика
Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа
«Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:26
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
Обновлено в 06:31
Общество
СК предупредил об ответственности за участие в несогласованных акциях 10 августа
СК отмечает, что в интернете и социальных сетях звучат призывы к участию в «мирных прогулках» по Москве 10 августа после согласованного митинга.
Обновлено в 11:47
Общество
В Минкультуры предложили запретить приносить свою еду в кинозалы
В Министерстве культуры подготовили несколько поправок к закону «О государственной поддержке кинематографии России», одной из которых является предложение запретить приносить свою еду и напитки на территорию кинозалов.
Обновлено в 08:23
Экономика
Utair сократила чистый убыток на 34%
Чистый убыток авиакомпании Utair по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за первое полугодие 2019 года сократился на 34,1% — до 2,52 млрд руб. Выручка авиакомпании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 1,8% — до 25,7 млрд руб. Валовый убыток снизился на 39,1% — до 1,82 млрд руб. Utair — четвертая по величине авиакомпания в России.
Обновлено в 11:46
Политика
Лукашенко попросил КГБ подслушивать граждан цивилизованнее
Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил Комитет государственной безопасности вести прослушку "цивилизованно".
Обновлено в 11:27
Политика
Трамп поверил в способность Зеленского договориться с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский собирается заключить сделку с президентом Владимиром Путиным, считает президент Дональд Трамп.
Обновлено в 11:41
Культура
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой
В Москве открылась выставка возлюбленной Сердюкова Евгении Васильевой Фигурантка уголовного дела "Оборонсервиса" представила публике работы из бронзы и абстрактную живопись.
Обновлено в 08:58
Политика
Эмбарго РФ считают неоправданным в ЕС
"ЕС считает, что российский запрет на агропродовольственные товары Евросоюза неоправдан, поскольку он носит ответный характер", — заявил собеседник агентства.
Обновлено в 11:53
Футбол
Футболист дортмундской «Боруссии» Филипп перешел в московское «Динамо»
Нападающий дортмундской "Боруссии" Максимилиан Филипп перешел в московский футбольный клуб "Динамо".
Обновлено в 06:17
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
Общество
Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму
Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Обновлено вчера в 10:32
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
ВСУ разместили в жилых районах в зоне «ООС» «Грады» и бронетехнику
Украинские оккупационные войска разместили в жилых районах ряда населенных пунктов в Донбассе реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Град" и боевые машины пехоты (БМП).
Обновлено в 08:20
Футбол
Стали известны расходы английских клубов на трансферы
Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) в летнее трансферное окно потратили примерно 1,38 миллиарда фунтов стерлингов (1,5 миллиарда евро) на 114 новых футболистов.
Обновлено в 06:52
Наука
Японские изобретатели создали роботизированный хвост для людей
Японские изобретатели из Высшей школы медиа и дизайна Университета Кейо сконструировали робот-хвост, который призван улучшить баланс и ловкость носителя.
Обновлено 07 августа в 04:00
Общество
Низкое атмосферное давление в Москве 9 августа побило рекорд 1941 года
Атмосферное давление в Москве 9 августа опустилось до 732,2 мм рт. ст. и побило рекорд 78-летней давности.
Обновлено в 09:25
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено в 08:02
Политика
Депутат Рады назвал Россию воюющей страной из-за Крыма
Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин из «Оппозиционного блока — За жизнь» назвал Россию «воюющей стороной» в вопросах, которые связаны с Крымом.
Обновлено в 09:33
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
В 1997 году Россия и Франция заключили договор, согласно которому Россия рассчиталась с долгами времен империи.
Обновлено в 09:14