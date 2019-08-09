Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

ТАСС05:02

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Московский Комсомолец05:43

Продажи недорогих лекарств начали падать впервые за три года

Коммерсантъ06:15

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:01, Вашингтон
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