Экономика
«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарстваРИА Новости 05:37
В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
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