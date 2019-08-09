Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.

с чего всё началось

В России впервые за последние три года снизились продажи недорогих лекарств, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group, которая изучает фармацевтический рынок.

Политика Атамбаев отказался сотрудничать со следствием Алмазбек Атамбаев отказался от сотрудничества со следственными органами.

Авто Минский автомобильный завод представил новый автобус МАЗ-303 Минский автомобильный завод празднует 75-летний юбилей. И подарок к празднику – новейший автобус третьего поколения.

Технологии «Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.

Общество Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.

Экономика Минстрой отчитался о росте объемов строительства жилья в России В 2024 году будет завершено строительство 120 млн кв. м, при этом 80 млн "квадратов" придется на многоквартирные дома, Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м. Глава государства подчеркнул, что улучшать свои жилищные условия должны не менее 5 млн российских семей ежегодно.

Здоровье Загадочная болезнь превратила тело 12-летнего жителя Индии в шар Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой живот 12-летнего мальчика раздуло до аномальных размеров.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Энергетика «Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).

Общество Законопроект о зарплатном минимуме врачей и учителей внесен в Госдуму Заработную плату медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.

Происшествия Суд добавил директору ФБК Ивану Жданову 10 суток ареста Директор Фонда по борьбе с коррупцией (ФБК) Иван Жданов получил дополнительно 10 суток ареста.

Политика Орешкин заявил о снятии вопросов по интеграции России и Белоруссии Принципиальные разногласия, которые были у России и Белоруссии по вопросам сотрудничества в рамках Союзного государства, сняты, а договоренности достигнуты.

Политика Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.

Футбол Матчем «Ливерпуль» — «Норвич» стартует новый сезон АПЛ «Норвич Сити» вышел в АПЛ из Чемпионшипа. Кроме того, ранее «Манчестер Сити» обыграл «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

Хоккей Панарин поддержал призыв выйти на митинг в Москве Нападающий хоккейного клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» россиянин Артемий Панарин поддержал призыв блогера Юрия Дудя выйти 10 августа на митинг в Москве в поддержку арестованных участников предыдущих акций протеста.

Шоу-бизнес Максим Фадеев решил прекратить сотрудничество с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз документ о расторжении контракта.

Общество Парфенов призвал всех выйти на митинг в Москве 10 августа Ведущий Леонид Парфенов призвал всех выйти на согласованный протестный митинг в Москве, который пройдет 10 августа на проспекте Академика Сахарова.

Политика Первое заседание Верховной рады нового созыва пройдёт 29 августа «Торжественное заседание состоится 29 августа 2019 года, как и первое пленарное заседание Верховной рады», — сказал глава политсилы Дмитрий Разумков.