Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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«Ъ»: россияне стали реже покупать дешевые лекарства

РИА Новости05:37

Минпромторг назвал преждевременными выводы о сокращении ассортимента дешевых лекарств

ТАСС05:02

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41

Продажи недорогих лекарств начали падать впервые за три года

Коммерсантъ06:15

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

Россиян задумали оставить без дешевых лекарств

Московский Комсомолец05:43
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:52, Вашингтон
Политика

В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Политика

Захарова оценила обозначение Курил на карте ОИ-2020 территорией Японии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с включением южнокурильских островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи в состав Японии на карте эстафеты олимпийского огня Токио-2020.
Обновлено в 08:28
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему

Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на ежегодной трехдневной конференции разработчиков в Дунгуане Huawei Developer Conference – 2019 (китайская провинция Гуандун – «Ведомости»), передает Reuters.
Обновлено в 06:47
Общество

В России может появиться национальный стандарт для школьной формы

Обновлено в 03:25
Гаджеты

Автомобили Jaguar и Land Rover подключили к «Яндекс.Авто»

Обновлено в 08:02
Политика

В Крыму неизвестные подняли флаг Украины

В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Политика

В ЕР предложили определить в Москве место для проведения митингов

Фракция "Единая Россия" выступает с предложением определить в Москве место для проведения санкционированных митингов, им может стать проспект Сахарова, заявил журналистам глава фракции Сергей Неверов.
Обновлено в 05:34
Происшествия

К сотрудникам ФБК пришли с обысками

К сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Александру Помазуеву, Евгению Замятину и Вячеславу Гимади пришли с обысками.
Обновлено вчера в 01:41
Общество

В России впервые замечен сельдяной король

Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Общество

ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве

В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Наука

Комары чаще всего кусают людей с первой группой крови

Ученые из Сибирского государственного медицинского университета выяснили, люди с какой группой крови больше всего подвержены укусам комаров.
Обновлено в 06:45
Футбол

УЕФА назначил арбитров на матч ЛЕ «Спартак» — «Тун»

Матч «Спартак» — «Тун» состоится 15 августа на «Открытие Арене» в Москве.
Обновлено в 06:55
Шоу-бизнес

В Москве началось прощание с Вилли Токаревым

Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 04:30
Общество

Журналистку Reuters, задержанную на акции 27 июля, вызвали в военкомат

Цветкова как журналист Reuters работала у мэрии Москвы 27 июля, когда там проходила несогласованная акция протеста, и была задержана и доставлена в ОВД "Хорошевское".
Обновлено в 08:25
Происшествия

Пострадавшие при взрыве в Северодвинске сильно облучены

Обновлено в 07:35
Космос

НАСА запустит на орбиту микроспутники с паровыми двигателями

В рамках программы OCSD микроспутники CubeSat хотят оснастить паровой установкой, которая позволит им совершать маневры на орбите, пишет New Altas со ссылкой на сообщение НАСА.
Обновлено в 06:27
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

Обновлено вчера в 23:25
Футбол

СМИ: ЦСКА интересуется футболистом БАТЭ Волковым

Защитник белорусского БАТЭ Захар Волков стал предметом интереса со стороны московского ЦСКА.
Обновлено в 07:52
Общество

Московские парки закрыли для посетителей из-за непогоды

Обновлено в 03:46
Политика

Украина и США обсуждают новые поставки ракетных комплексов Javelin

Правительства Украины и США согласовывают условия новых поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинской армии, заявил в пятницу временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор.
Обновлено в 08:36
Происшествия

Лимузин Aurus впервые попал в ДТП

Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Политика

Медведев пообещал Киргизии поддержку

Обновлено в 03:10
Происшествия

Поданы первые иски в рамках 100 млн рублей ущерба от протестных акций

Мосгортранс и ГБУ "Автомобильные дороги" подали первые иски о возмещении имущественного вреда, нанесенного предприятию и городскому хозяйству в результате протестных акций в столице 27 июля, сообщает Агентство "Москва".
Обновлено в 08:30
Политика

Орешкин рассказал о снятии разногласий по интеграции с Белоруссией

Все принципиальные разногласия России и Белоруссии по сотрудничеству в рамках Союзного государства практически сняты, заявил 9 августа журналистам министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Обновлено в 08:24
Политика

Советника-посланника американского посольства вызвали в МИД

Советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона вызвали в МИД и сделали представление из-за публикации информации о несанкционированной акции в Москве, сообщили в ведомстве.
Обновлено в 05:06
Политика

США опоздали с противостоянием «Северному потоку-2»

Сенат США, вероятно, слишком поздно начал предпринимать попытки помешать строительству газопровода из России в Германию.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Против мэра Туапсе возбудили уголовное дело

В отношении главы Туапсинского городского поселения Владимира Зверева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 2 ст. 286, ч. 2 ст. 292, ч. 1 ст. 292 УК РФ).
Обновлено в 07:53
Футбол

Роман Нойштедтер перешел в «Динамо»

Обновлено в 05:33
Экономика

Царские долги: французский депутат требует российские деньги

Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
Обновлено в 05:07
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