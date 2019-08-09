Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.

с чего всё началось

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.

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