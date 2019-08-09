Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 12:19, Ашберн
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В Калифорнии медведь сорвался с обрыва и упал на машину сотрудника полиции, сообщает KRCR News.
Обновлено в 09:26
Общество
В Москве сильный ветер повалил 15 деревьев
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Напомним, что XXVII фестиваль российского кино «Окно в Европу» проходил со 2 по 8 августа в Выборге.
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Huawei представила собственную операционную систему
Компания Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS на конференции разработчиков в китайской провинции Гуандун.
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Мужчина утверждает, что мелодия главного саундтрека фильма «Звезда родилась» была украдена из его сборника сочинений, сообщает интернет-издание Page Six.
Обновлено в 10:42
Общество
Росрыболовство разъяснило новые правила любительской рыбалки
Федеральный закон «О любительском рыболовстве», который был принят в декабре прошлого года и вступит в силу 1 января 2020 года, устанавливает, в том числе, суточные нормы вылова, запрет на добычу рыбы сетями, ограничение подводной охоты с целью решения проблемы безопасности людей в местах массового отдыха, сообщает пресс-служба Росрыболовства.
Обновлено в 08:54
Политика
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МВД Украины подготовило порядка 800 полицейских, которые будут задействованы в операции по возвращению Донбасса под контроль Киева, сообщает пресс-служба национальной полиции страны в пятницу, 9 августа.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 07:33
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Двадцать лет назад первый президент России Борис Ельцин в телеобращении к нации назвал имя человека, который "способен консолидировать общество и, опираясь на самые широкие политические силы, обеспечить продолжение реформ".
Обновлено в 01:00
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Шоу-бизнес
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Мурат Налчаджиоглу с новой избранницей в ночном клубе Вчера же Мурат поделился в соцсетях серией фото с отдыха на Майорке.
Обновлено вчера в 12:48
Недвижимость
Сбербанк снизит ставки по ипотеке для семей с детьми
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В 2020 году впервые состоится фестиваль «Театральная Удмуртия»
Первый ежегодный фестиваль «Театральная Удмуртия» состоится в 2020 году.
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Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции России и Белоруссии сняты.
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Хотя у Porsche 962 была короткая гоночная жизнь, с конца 1980-х годов он участвовал в ряде соревнований, в том числе в Classic 24 Hour 2014 в Дейтоне.
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Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон впервые надела короткие шорты с момента заключения брака с принцем Уильямом.
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