Экономика
Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55
Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось
Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.Коммерсантъвчера в 18:31
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Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза
Московский Комсомолецвчера в 11:58
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:36, Вашингтон
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