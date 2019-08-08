Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

Подробнее о событии

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Известия03:55

Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза

Московский Комсомолецвчера в 11:58

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41

«Чем дороже продаешь, тем больше бонус»: Из аптек исчезают дешевые лекарства - СМИ

Царьград01:24

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Коммерсантъвчера в 18:31

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 04:36, Вашингтон
Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Обновлено в 03:13
Общество

Московский зоопарк закрыли из-за непогоды

Московский зоопарк в пятницу не работает в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба зоосада на своей странице в Facebook.
Обновлено в 03:35
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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13
Здоровье

Загадочная болезнь превратила тело молодого индийца в шар

Молодой индиец Суджит Кумар страдает от загадочной болезни, из-за которой его живот раздулся до аномальных размеров, пишет Daily Mail.
Обновлено в 03:05
Кино

Умер известный французский режиссер Жан-Пьер Моки

Обновлено в 04:29
Футбол

«Торино» разгромил «Шахтер» из Белоруссии в матче ЛЕ

Итальянский футбольный клуб "Торино" с крупным счетом обыграл белорусский "Шахтер" в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 17:30
Происшествия

Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Общество

В Уфе скончалась мать Юрия Шевчука

Обновлено вчера в 23:08
Интернет

ФАС возбудила дело против Apple по жалобе «Касперского»

Изучив материалы дела, ФАС пришла к выводу, что данные действия компании Apple содержат признаки злоупотребления своим доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS.
Обновлено вчера в 04:34
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество

МЧС предупредило москвичей о грозе и сильном ветре

Как сообщается, ветер достигнет 7-12 м / с, местами усилится до 18-23 м / с. Главное управление МЧС России по Москве порекомендовала жителям столицы по возможности укрыться от непогоды в зданиях, не выходить гулять в парки и избегать деревьев.
Обновлено в 03:47
Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Региональные операторы, отвечающие за переработку коммунальных отходов, сталкиваются с целым рядом проблем, которые приводят к финансовой неустойчивости компаний и ставят под угрозу мусорную реформу.
Обновлено в 02:42
Политика

В России оценили слова Эрдогана о Крыме

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия

Минобороны рассказало о взрыве на полигоне в Архангельской области

Обновлено вчера в 07:44
Происшествия

У сотрудников ФБК прошли обыски по делу об отмывании денег

По словам правозащитников, обыски у Евгения Помазуева, Вячеслава Гимади, Евгения Замятина и Виталия Колесникова прошли в рамках уголовного дела об отмывании фондом одного миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 04:18
Гаджеты

Huawei представила собственную операционную систему HarmonyOS

Спекуляции и слухи о собственной операционной системе Huawei появились после того, как Google приостановила действие лицензии на Android компании в мае, после решения правительства США включить Huawei и связанные с ней юридические лица в "черный список", ограничив их возможности покупать сервисы и комплектующие у американских компаний.
Обновлено в 04:14
Финансы

Рубль растет к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов курс рубля растет к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные биржи.
Обновлено вчера в 03:13
Кино

Квентин Тарантино представляет в Москве фильм «Однажды в Голливуде»

Режиссёр рассказал, что новая картина не последняя. Завершить свою карьеру Тарантино намерен, сняв десять фильмов.
Обновлено 07 августа в 08:38
Армия и оружие

В Каспийском море нашли фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана

Фрагменты разбившегося МиГ-29 ВВС Азербайджана обнаружены в Каспийском море, заявили в Министерстве обороны этой страны.
Обновлено в 04:27
Политика

В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

Обновлено в 03:36
Финансы

Банки Дании начали выдавать ипотеку под 0%

Отмечается, что они продолжат снижение. В начале августа банк Realkredit Danmark выдал ипотеку по ставке на 0,5% на 30 лет.
Обновлено вчера в 22:37
Авто

BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России

Обновлено в 01:51
Общество

В Госдуму внесли законопроект о зарплате учителей и врачей

Госсовет-Хасэ республики Адыгея внес в Госдуму законопроект, предлагающий установить зарплату врачей, учителей и работников культуры в регионах не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленного в конкретном субъекте страны, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Обновлено вчера в 10:37
Гаджеты

Умная колонка Samsung Galaxy Home не отменена

Прошел год с тех пор, как Samsung анонсировала умную колонку Galaxy Home с голосовым помощником Bixby, однако на вчерашнем мероприятии Galaxy Unpacked о нет не сказали ни слова.
Обновлено в 04:05
Технологии

Facebook собирается платить СМИ миллионы долларов за новости

«Facebook предлагает новостным каналам миллионы долларов за право размещать контент в разделе новостей», — сообщает американское издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено вчера в 22:50
Общество

В МИД Финляндии восхитились спокойствием россиян в очередях за визами

Глава департамента консульских услуг МИД Финляндии Паси Туоминен выразил восхищение порядочностью и спокойствием российских граждан, которые стоят в огромных очередях на оформление финских виз в связи с информацией об изменении правил в отношении сопроводительных документов к визовым заявлениям с 1 сентября.
Обновлено вчера в 07:13
Футбол

«Бавария» забила 23 гола в товарищеском матче

Обновлено вчера в 16:09
Политика

Кадыров вступил с махачкалинцами в дискуссию об имаме Шамиле

Обновлено в 00:05
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
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