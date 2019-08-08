Экономика

Россияне стали реже покупать дешевые лекарстваИзвестия 03:55

Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 рублей — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов, пишет 9 августа газета «Коммерсант» со ссылкой на отчет DSM Group.
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с чего всё началось

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Дешевые лекарства уходят из ассортимента Впервые за последние три года продажи в аптеках недорогих лекарств — в ценовых сегментах от 50 до 500 руб. — показали падение. При этом почти на 8% вырос объем реализации дорогих препаратов. Фармритейлеры объясняют это инфляцией.
Коммерсантъвчера в 18:31

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Дешевые лекарства стали меньше продавать в России, сообщили СМИ

Газета.Ru04:37

«Коммерсантъ» узнал о падении продаж недорогих лекарств в аптеках

РБК04:13

Россия завшивела: в аптеках резко выросли продажи средств от педикулеза

Московский Комсомолецвчера в 11:58

Россиян захотели оставить без дешевых лекарств

Lenta.ru02:57

Дешевые лекарства исчезнут из аптек

URA.Ruвчера в 23:41

Дешевые лекарства уходят из ассортимента

Коммерсантъвчера в 18:31

Россияне стали реже покупать дешевые лекарства

Известия03:55
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Общество

Акции протеста ожидаются в выходные в аэропорту Гонконга

Массовые протесты начались в Гонконге в начале июня в ответ на планы местной администрации внести поправки в закон об экстрадиции, которые позволили бы выдачу подозреваемых в совершении преступлений в материковую часть Китая.
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Дизайнер постарался сохранить концептуальные элементы советской буханки, примеряв на нее брутальный кузов внедорожника с острыми углами.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее певица Кристина Кошелева из шоу «Песни» на канале «ТНТ» объявила о том, что она вынуждена расторгнуть контракт с компанией MALFA продюсера Максима Фадеева.
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Назван самый популярный у россиянок возраст для рождения первенца

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Политика

Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета

Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
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Гаджеты

Huawei представила операционную систему Harmonyos

Компания Huawei сегодня, 9 августа, представила на конференции разработчиков Huawei Developer Conference в Шанхае свою кроссплатформенную операционную систему HarmonyOS, следует из сообщения компании.
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Экономика

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы обозначили территорией Японии

На официальном сайте летних Олимпийских игр — 2020 в Токио Южные Курилы обозначили как часть Японии.
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В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Советника американского посольства вызвали в МИД

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Технологии

Двигатели ПД-14 установят в 2020 году на самолет МС-21

Первые отечественные двигатели ПД-14 запланировано установить на самолет МС-21 в 2020 году, пишут РИА Новости.
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Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве

Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
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Авто

BMW отзывает более 22 тысяч автомобилей в России

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Общество

В России появится национальный стандарт на школьную форму

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В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате

Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
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Бывший муж Ани Лорак улетел с новой возлюбленной в Испанию

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Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев прокомментировал ситуацию с задержанием под Бишкеком бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и назвал это "внутренним делом" государства.
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В США несколько крупных банков передали в Конгресс документы, которые касаются президента страны Дональда Трампа и россиян.
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В Ставрополе мужчина ворвался в офис с ножом, чтобы убить своего бывшего коллегу.
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