Экономика
Россияне начали экономить на бытовой химии9111.ru вчера в 12:43
Издание ссылается на данные исследовательской компании Nielsen, согласно которым в период с июня 2018-го по май 2019 года россияне купили на 11,8% меньше кондиционеров для белья, стирального порошка – на 6%, а средств для мытья посуды, чистки ванной и прочих товаров бытовой химии – на 3,8%.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК.Известиявчера в 04:17
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