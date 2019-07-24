Экономика

Россияне начали экономить на стиральном порошкеГазета.Ru 07:37

Россияне стали экономить на стиральных порошках. Такие выводы следуют из данных исследовательской компании Nielsen, которые приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК. В основном бытовую химию россияне покупают исключительно по промоакциям, отмечают аналитики компании.
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с чего всё началось
По словам генерального менеджера российского офиса Henkel (бренды Persil, Losk, «Ласка», Bref) Томаша Дуффека, российский рынок бытовой химии снижается начиная с третьего квартала 2016 года, пишет РБК
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Эксперт оценил падение спроса на бытовую химию в России

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Россияне стали экономить на стиральном порошке

РЕН ТВ06:15

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Газета.Ru07:37

Россияне стали экономить на стиральном порошке

Известия04:17
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Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

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Президенту Украины Владимиру Зеленскому стало еще обиднее после отправки Владимиром Путиным поздравительной телеграммы новому премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, заявил телеведущий и журналист Владимир Соловьев.
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Кейт Миддлтон, как супруга принца Уильяма, обладает титулом герцогиня Кембриджская, но выяснилось, что она может рассчитывать и на другое звание, принадлежавшее ее покойной свекрови.
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Бывший спецпрокурор по "российскому делу" Роберт Мюллер заявил, что его доклад не оправдал президента США Дональда Трампа в возможности совершения преступлений.
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Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео

Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Общество

Русская служба BBC рассказала о первом бизнесе «старшей дочери Путина»

Обновлено в 08:21
Происшествия

Гудкова вызвали в качестве свидетеля на допрос в московский СК

Оппозиционер Дмитрий Гудков сообщил, что он проходит свидетелем по делу о воспрепятствовании работы Мосгоризбиркома, обыски в его квартире завершены.
Обновлено в 17:40
Общество

В Госдуме предложили сделать бесплатным высшее образование в ряде регионов

"Основная часть отучившейся молодёжи вернётся к себе домой, впитав в себя уважение к политическим идеям и культурным ценностям России, о которых они будут рассказывать у себя на родине, поднимая имидж нашей страны и формируя положительное общественное мнение", - полагает депутат.
Обновлено в 17:54
Политика

Россиянам разрешили охотиться с луками

Депутаты Госдумы в окончательном, третьем чтении приняли законопроект, который разрешает использовать во время охоты луки со стрелами.
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Наука

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Кино

Бенедикт Камбербэтч сыграет художника Луиса Уэйна

Бенедикт Камбербэтч сыграет главную роль в байопике об английском художнике Луисе Уэйне. Съемки драмы начнутся уже 10 августа.
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В Малайзии сообщили о желании ФБР получить чёрные ящики с борта MH17

Обновлено в 17:17
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Надёжный задел на будущее

Как признается Ирина Ерошкина, все они - будущий костяк Черниговской ЦРБ.
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Экономика

WSJ: глава Boeing допустил возможность приостановки выпуска 737 MAX

Эксплуатация самолетов Boeing 737 была приостановлена после двух авиакатастроф: 10 марта этого года в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек, а 29 октября 2018 года при катастрофе самолета аналогичной модели компании Lion Air в Индонезии погибли 189 человек.
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Федеральная комиссия по торговле США наложила штраф в размере $5 млрд на Facebook Inc. и заявила об ужесточении требований для соцсети к охране личных данных.
Обновлено в 10:39
Экономика

В России установлен прожиточный минимум

Министерство труда утвердило величину прожиточного минимум за первый квартал 2019 года.
Обновлено в 02:47
Наука

Капсула Hyperloop установила очередной новый скоростной рекорд

Вакуумной капсулой Hyperloop установлен новый скоростной рекорд, группой немецких ученых её удалось разогнать до отметки в 463 километров в час.
Обновлено 22 июля в 16:48
Общество

«Яндекс.Еде» доставили штраф

За незаконное привлечение к трудовой деятельности иностранцев компании может грозить штраф до 1 млн руб. либо временное приостановление деятельности.
Обновлено в 18:17
Энергетика

«Транснефть» утвердила размер выплат за грязную нефть в «Дружбе»

Как «Транснефть» компенсирует ущерб от грязной нефти Совет директоров «Транснефти» утвердил порядок выплат грузоотправителям из-за ситуации с загрязненной нефти в трубопроводе «Дружба», говорится в сообщении компании.
Обновлено в 05:43
Футбол

«Ювентус» благодаря игре Буффона победил «Интер» в серии пенальти

Обновлено в 10:35
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Оглашены результаты проверки по делу о теракте в метро Петербурга

В среду, 24 июля, в Ленинградском окружном военном суде, где с начала апреля этого года слушается уголовное дело о теракте в метро Петербурга, были оглашены результаты назначенной уже в разгар процесса экспертизы телефонных переговоров.
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

Украинский спецназ откажется от советского вооружения

Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины собираются полностью отказаться от советского вооружения с амуницией, передает Интерфакс со ссылкой на командующего ССО Игоря Лунева.
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
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В желудке тихоходки обнаружили загадочные кристаллы

Обновлено вчера в 11:01
Политика

Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева

Обновлено в 09:06
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На PlayStation 4 запустился сервис EA Access

На PlayStation 4 появился сервис EA Access. Его стоимость составляет ₽299 в месяц, а годовая подписка обойдется в ₽ 1 799.
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Украина задумала расширить санкции против России

Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
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