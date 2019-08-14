Экономика
Россияне стали покупать меньше мясаРБК 01:04
По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.
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с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБК01:04
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