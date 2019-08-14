За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

По данным GfK, за год все виды мясной продукции подорожали минимум на 3%. Наибольший рост цен аналитики зафиксировали на основную для потребителей категорию — мясо птицы: оно подорожало на 12%.

Интернет Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Армия и оружие НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.

Здоровье Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал идею о сокращении рабочей недели вредным для здоровья населения.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Шоу-бизнес Пригожин высказался по поводу шутки Бузовой о блокадниках Продюсер Иосиф Пригожин назвал недостойным комментариев бредом слова певицы и телеведущей Ольги Бузовой, сравнившей себя с блокадниками.

Общество Пулковская обсерватория перенесет часть наблюдений в Крым Пулковская обсерватория планирует перевести часть своих наблюдательных программ в Крымскую обсерваторию.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Общество Путин остался доволен ходом строительства трассы «Таврида» Президент России Владимир Путин остался доволен ходом строительства трассы "Таврида".

Политика Китай не пустил два корабля ВМС США в порт Гонконга Власти Китая не дали разрешения двум кораблям ВМС США на заход в порт Гонконга.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника Медведь разрыл могилу на кладбище в Комсомольске-на-Амуре и утащил тело умершего; проводится проверка, сообщил РИА Новости представитель городского УМВД в среду.

Футбол Бен-Йеддер стал одноклубником Головина Нападающий испанский "Севильи" Виссам Бен-Йеддер перешел в "Монако". Сообщение об этом появилось на официальном сайте клуба.

Происшествия В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек В центре Рио-де-Жанейро в одном из тоннелей произошло ДТП с участием пяти машин и двух автобусов, в результате которой пострадал 51 человек.

Авто Kia опубликовала первые фото нового Kia Mohave Первые изображения новинки, ставшей серийным продолжением шоу-кара Mohave Masterpiece, опубликовала пресс-служба корейской марки.

Происшествия В Перми пенсионер обрезал тросы у промышленных альпинистов 70-летний житель многоэтажного дома в Перми обвиняется в покушении на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.

Политика Суд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Окружная избирательная комиссия 16 июля отказалась регистрировать Митрохина в качестве кандидата в депутаты, обосновав это большим количеством брака в подписях.

Финансы Переводы через СБП выросли до 15 млрд рублей С 28 января 2019 года в системе быстрых платежей (СБП) россияне совершили 1,74 млн операций на общую сумму 15,72 млрд рублей, рассказали «Известиям» в ЦБ.

Футбол «Краснодар» обыграл «Порту» и вышел в раунд плей-офф Лиги чемпионов Первая встреча, прошедшая на домашней арене "быков", завершилась победой португальского клуба - 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч в раунд плей-офф вышел "Краснодар".

Общество В Роскачестве назвали признаки некачественного вина Эксперты Российской системы качества (Роскачество) дали рекомендации по выбору вина, сообщают 14 августа «Известия».

Политика Володин отреагировал на указ Зеленского о гражданстве для россиян Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал указ украинского лидера Владимира Зеленского о гражданстве для россиян.

Политика Трамп не исключил выхода США из ВТО Американский прездент Дональд Трамп не исключил, что США могут выйти из Всемирной торговой организации (ВТО), «если это потребуется».

Общество Прокуратура: участников «НаШИЕСтвия» ждут штрафы и уголовные дела Участников музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие», запланированного на 15−18 августа на станции Шиес, ждет, в том числе, уголовная ответственность — проведение мероприятия не согласовано с властями, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Общество В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.

Армия и оружие Договор с США оказался под угрозой из-за взрыва под Северодвинском Вашингтон задумался о целесообразности продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Политика Правительство Украины отказалось согласовывать увольнение Кличко Действующий состав кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.