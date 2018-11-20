Экономика
Россияне стали покупать меньше мясаРБК 01:04
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).
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В ДТП в Рио-де-Жанейро пострадали более 50 человек
Обновлено в 02:42
Армия и оружие
НАТО объяснило приближение своего истребителя к самолету Шойгу
Североатлантический Альянс прокомментировал инцидент в водах Балтийского моря, в котором истребитель НАТО F-18 пытался подлететь к самолету министра обороны России Сергея Шойгу.
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В Роскачестве дали советы по выбору вина
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В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин
Обновлено вчера в 20:50
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Пригожин прокомментировал шутку Бузовой про блокадников
Продюсер Иосиф Пригожин в интервью "Вечерней Москве" прокомментировал резонансный ролик певицы и телеведущей Ольги Бузовой, в котором она сравнила себя с жителями блокадного Ленинграда.
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Врачи оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя не скажется положительно на здоровье россиян, в стране вырастет число людей с ожирением и станет больше невротических расстройств, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
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Армия и оружие
Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших «изотопах» никому не расскажут
Все же тотальный контроль и официальное молчание не сумели сохранить тайну.
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Шоу-бизнес
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Происшествия
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Обновлено в 01:18
Политика
Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму
Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.
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Происшествия
СК проверит предотвращенное крушение теплохода на Оби
В Алтайском крае начата доследственная проверка появившейся в СМИ информации о том, что на реки Обь неподалеку от Барнаула теплоход с 50 пассажирами на борту потерял управление.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Полиция Гонконга применила против протестующих перцовые баллончики
Обновлено вчера в 16:50
Политика
Зеленский уволил переговорщика по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Романа Бессмертного с должности представителя Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу.
Обновлено в 01:29
Экономика
Апелляционный суд отказал Evison в жалобе на немедленную передачу 9,99% акций «Восточного»
Шестой арбитражный апелляционный суд в Хабаровске отказал компании Evison Holdings (принадлежит фонду Baring Vostok) в жалобе на немедленное исполнение колл-опциона по акциям банка "Восточный", согласно которому 9,99% акций банка перешли компании Finvision.
Обновлено в 00:45
Общество
В Гидрометцентре сообщили о приходе 36-градусной жары
В дневные часы столбики термометров дотянутся до отметки +26 градусов, уточнил руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра РФ Александр Голубев.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Матч ТВ» отменил трансляцию игры «Порту»—«Краснодар»
«Матч ТВ» отменил трансляцию матча квалификации футбольной Лиги чемпионов «Порту»—«Краснодар» за две минуты до начала встречи.
Обновлено вчера в 15:43
Гаджеты
Samsung представит смартфон с графеновой батареей в течение двух лет
По словам Эвана Бласса, корейский гигант фактически находится на грани представления устройства с графеновой батареей «в следующем или в 2021 году».
Обновлено вчера в 09:31
Политика
Представитель Зеленского обосновал позицию по водной блокаде Крыма
Ранее крымский вице-премьер, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым имеет законное право на поставку днепровской воды с Украины, так как исток Днепра находится на территории России.
Обновлено вчера в 05:24
Религия
В России 14 августа отмечают Медовый спас
Обновлено в 00:48
Энергетика
Мировые цены на нефть вновь снижаются в ходе торгов
Мировые цены на нефть в ходе торгов во вторник, 13 августа, снижаются.
Обновлено вчера в 01:09
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 выпущен в РФ
Напомним, для российского рынка была предложена на настоящий момент модификация фитнес-браслета Honor Band 5 без модуля бесконтактной оплаты, а также датчика измерения кислорода в крови.
Обновлено в 01:37
Кино
Козловский завершил съемки фильма об аварии на Чернобыльской АЭС
Режиссер Данила Козловский завершил съемки своего фильма под рабочим названием «Когда падали аисты» о ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Обновлено вчера в 11:26
Общество
Блогер Илья Варламов поднял Красноярск в рейтинге городов России
В личном рейтинге блогер делит все города на те, где он был бы не против пожить, и те, где он не хотел бы жить.
Обновлено вчера в 01:01
Политика
Митрохина зарегистрируют кандидатом в депутаты Мосгордумы
Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы.
Обновлено вчера в 13:03
Футбол
Сулейманов рад, что вышел в старте «Краснодара» на матч с «Порту»
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов, который забил два гола в ответном матче 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Порту» (3:2), отметил, что был рад выйти в стартовом составе «быков», сообщает официальный Youtube-канал российской команды.
Обновлено в 01:44
Космос
Начата подготовка к запуску «Союз МС-14» с роботом «Фёдором» на борту
В подготовке участвуют около 100 военных спасателей и 20 единиц техники. Тренировки будут проводиться до 16 августа.
Обновлено в 01:18
Политика
В Кремле рассказали о реакции Путина на митинги в Москве
Вызвавшие широкий резонанс в соцсетях протестные акции в Москве не являются чем-то из ряда вон выходящим для президента Владимира Путина, который все же следит за ними.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Рынки растут из-за решения США отложить пошлины на товары из Китая
США откладывают ранее анонсированные американским президентом Дональдом Трампом 10-процентные пошлины на часть импорта из Китая, сообщило торговое представительство.
Обновлено вчера в 12:58