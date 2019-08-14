Экономика
Россияне стали покупать меньше мясаМой Брянск вчера в 03:43
Россияне стали покупать меньше мяса, сообщает РБК со ссылкой на данные потребительской панели аналитической компании GfK. Уточняется, что с июля 2018 года по июль 2019 года граждане РФ купили мясных изделий на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
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с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 01:04
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