За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

Россияне стали покупать меньше мяса, сообщает РБК со ссылкой на данные потребительской панели аналитической компании GfK. Уточняется, что с июля 2018 года по июль 2019 года граждане РФ купили мясных изделий на 4,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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