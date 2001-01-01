Экономика
Россияне стали открывать больше счетов на Московской биржеiReactor вчера в 05:31
Как рассказал Алексей Саватюгин газете «Известия», пока россияне предпочитают свои сбережения вкладывать в банковские счета, однако и в фондовом рынке количество его участников увеличилось. Уже 2,5 миллиона счетов открыты на Московской бирже.
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Мобильные приложения усилили желание граждан инвестировать в фондовый рынок
Красная веснавчера в 06:26
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
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Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров
Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено вчера в 16:18
Космос
Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы
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Политика
Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна
Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
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Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых
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Экономика
Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники
Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
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Зенит — Тамбов 2:1
В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1.
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Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт
Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций
По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
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Общество
Еще один выходной может появиться у россиян
Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Авто
LADA 4х4 Bronto получит новый стайлинг-комплект
Разрабатывая решетку радиатора для LADA 4х4 Bronto в компании "Авторитетпласт", постарались сохранить агрессивный взгляд, а также удачно вписать деталь в стилистику автомобиля.
Обновлено вчера в 03:19
Общество
Екатеринбург ждет жаркая неделя
Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне 31 градуса.
Обновлено вчера в 22:44
Музыка
На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей
Обновлено вчера в 03:26
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Политика
У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Культура
В Петербурге стартует «Маяковский-фест»
В рамках фестиваля, который продлится до 19 июля, горожане смогут посетить лекции, посвященные темам личного бренда, шрифтового дизайна, искусства плаката.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?
Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
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Резо Гигинеишвили женится в третий раз
Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
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Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране
Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
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Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
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Космос
Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны
Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
Обновлено 13 июля в 17:29
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Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России
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WSJ назвала сроки возможного возобновления полетов Boeing 737 MAX
Обновлено вчера в 18:05
Игры
Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division
Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.
Обновлено вчера в 14:15