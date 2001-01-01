Экономика

Россияне стали открывать больше счетов на Московской биржеiReactor вчера в 05:31

Как рассказал Алексей Саватюгин газете «Известия», пока россияне предпочитают свои сбережения вкладывать в банковские счета, однако и в фондовом рынке количество его участников увеличилось. Уже 2,5 миллиона счетов открыты на Московской бирже.
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Мобильные приложения усилили желание граждан инвестировать в фондовый рынок

Красная веснавчера в 06:26

В Счетной палате назвали количество счетов россиян на Московской бирже

Невские Новостивчера в 04:37

Россияне стали больше открывать счетов на Московской бирже

ГЛАС.RUвчера в 06:56

Россияне стали открывать больше счетов на Московской бирже

iReactorвчера в 05:31

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

News.ruвчера в 07:48

В Счётной палате рассказали об инвестициях россиян на фондовом рынке

RT на русскомвчера в 03:57

«Чиновник не должен говорить, на что мне тратить мои деньги»

Известия13 июля в 17:02
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 01:33, Вашингтон
Происшествия

Задержан бывший владелец Антипинского НПЗ Дмитрий Мазуров

Председатель совета директоров и основатель нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрий Мазуров был в субботу задержан и доставлен в следственный департамент МВД, он проходит подозреваемым по уголовному делу, говорится в сообщении компании.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами

Автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского столкнулись с колонной автобусов с детьми, возвращавшимися с курортов, 14 июля в Запорожской области.
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье

Более 100 тысяч москвичей обследовались в павильонах «Здоровая Москва»

Обновлено в 00:27
Космос

Сбой произошел в работе европейской навигационной спутниковой системы

Обновлено вчера в 10:57
Общество

Штормовое предупреждение на Урале: ожидаются ливни, грозы и град

Обновлено в 00:56
Политика

Канал «112.Украина» отменил показ фильма Оливера Стоуна

Телеканал "112.Украина" решил не показывать в своем эфире фильм "Нерассказанная история Украины" Оливера Стоуна.
Обновлено вчера в 12:18
Наука

Ученые рассказали, почему все люди должны начать есть насекомых

Обновлено в 00:19
Экономика

Ростех и АФК «Система» завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники

Госкорпорация "Ростех" и АФК "Система" Владимира Евтушенкова завершили создание совместного предприятия в сфере микроэлектроники - "Элемент", сообщил ТАСС замглавы Ростеха Дмитрий Леликов.
Обновлено в 00:31
Происшествия

Мать и дочь утонули на Беловском водохранилище в Кузбассе

Обновлено в 00:27
Футбол

Зенит — Тамбов 2:1

В матче первого тура российской премьер-лиги Зенит в Санкт-Петербурге обыграл Тамбов 2:1.
Обновлено вчера в 13:54
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии

Шесть пассажиров погибли в ДТП с пассажирским автобусом в Башкирии, еще 10 ранены — их госпитализировали.
Обновлено вчера в 13:49
Спорт

Российские волейболисты защитили титул чемпионов Лиги наций

По итогам предварительных встреч в "Финал шести" вышли сборные России, Франции, Ирана, Польши и Бразилии, на правах организатора финальной части турнира компанию им составили волейболисты из США Российские волейболисты победили на групповой стадии сборную Франции и уступили команде сборной США.
Обновлено вчера в 22:36
Общество

Еще один выходной может появиться у россиян

Дополнительный оплачиваемый выходной один раз в год предлагают предоставить россиянам для прохождения диспансеризации, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники и инициативу Минтруда.
Обновлено вчера в 21:50
Авто

LADA 4х4 Bronto получит новый стайлинг-комплект

Разрабатывая решетку радиатора для LADA 4х4 Bronto в компании "Авторитетпласт", постарались сохранить агрессивный взгляд, а также удачно вписать деталь в стилистику автомобиля.
Обновлено вчера в 03:19
Общество

Екатеринбург ждет жаркая неделя

Согласно прогнозу, самым жарким днем недели станет понедельник, когда столбик термометра будет держаться на уровне 31 градуса.
Обновлено вчера в 22:44
Музыка

На фестивале «Славянский базар» начался конкурс эстрадных исполнителей

Обновлено вчера в 03:26
Политика

В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке

Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ

У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами

В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Культура

В Петербурге стартует «Маяковский-фест»

В рамках фестиваля, который продлится до 19 июля, горожане смогут посетить лекции, посвященные темам личного бренда, шрифтового дизайна, искусства плаката.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

Санкции США против госдолга России: Что будет с рублем и нашей экономикой?

Американцы на один шаг приблизились к введению санкций в отношении российского госдолга: Палата представителей Конгресса США приняла соответствующую поправку к оборонному бюджету на 2020 год.
Обновлено вчера в 17:12
Политика

16 россиян не пустили в Южную Корею

Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Экономика

Россияне смогут снимать наличные в магазинах по всей стране

Заместитель главы Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков заявил, что россияне смогут снять наличные в кассах магазинов.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Соратник Зеленского заявил, что переговоры с ДНР и ЛНР бессмысленны

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Разумков заявлял, что Нормандский формат переговоров может быть расширен за счёт США и Великобритании — стран, подписавших Будапештский меморандум.
Обновлено в 00:56
Происшествия

В Подмосковье пять человек погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 01:03
Космос

Специалисты считают, что на Землю могли попасть микробы с Луны

Микробы с Луны могли попасть в атмосферу Земли, несмотря на все усилия NASA.
Обновлено 13 июля в 17:29
Авто

Опубликован топ-5 лучших недорогих кроссоверов в России

Обновлено вчера в 02:38
Происшествия

WSJ назвала сроки возможного возобновления полетов Boeing 737 MAX

Обновлено вчера в 18:05
Игры

Креативный директор Ubisoft намекнул на сюжетную линию The Division

Сюжетная игра по вселенной Tom Clancy's The Division давно стала несбыточной мечтой многих поклонников данной серии.
Обновлено вчера в 14:15
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