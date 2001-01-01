Как рассказал Алексей Саватюгин газете «Известия», пока россияне предпочитают свои сбережения вкладывать в банковские счета, однако и в фондовом рынке количество его участников увеличилось. Уже 2,5 миллиона счетов открыты на Московской бирже.

Россияне стали открывать больше счетов на Московской бирже

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