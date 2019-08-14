Экономика
Россияне стали меньше покупать мясоВ курсе.ру вчера в 23:10
С июля прошлого года по июнь 2019 года россияне стали покупать мяса на 4,3% меньше. В натуральном выражении покупки мясных продуктов снизились на 4,3%. Падение связано, как с уменьшением одной покупки, так и с меньшей частотой покупок мяса вообще.
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с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 01:04
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