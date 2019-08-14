За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).

с чего всё началось

За год (с июля 2018 года) мясных продуктов россияне купили меньше на 4,3%, чем за аналогичный предыдущий период. При этом минимум на 3% подорожали все виды мяса, говорится в исследовании, предоставленном в редакцию kp.ru. Максимальный рост в цене на 12 % показала птица, отчего упали продажи (-5%).

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