Экономика
Россияне стали меньше покупать мясаКомсомольская правда вчера в 09:12
За год (с июля 2018 года) мясных продуктов россияне купили меньше на 4,3%, чем за аналогичный предыдущий период. При этом минимум на 3% подорожали все виды мяса, говорится в исследовании, предоставленном в редакцию kp.ru. Максимальный рост в цене на 12 % показала птица, отчего упали продажи (-5%).
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с чего всё началось
За год, с июля 2018 года по июнь 2019-го, россияне купили на 4,3% меньше мясных продуктов в натуральных объемах по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, свидетельствуют данные потребительской панели аналитической компании GfK (фиксирует покупки около 20 тыс. домохозяйств по всей России, отчет есть в распоряжении РБК).РБКвчера в 01:04
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