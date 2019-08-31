Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".
Интерфакс03:12

Подробнее о событии

Эксперты сообщили о снижении трат россиян на цветы к 1 сентября

Коммерсантъ07:24

В России начали экономить на цветах к 1 сентября

Говорит Москва06:55

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Интерфакс03:12

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Газета.Ru06:08

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября

Эхо Москвы05:30

Россияне стали экономнее относиться к покупке цветов ко Дню знаний

News.ru03:47

Россияне стали экономить на цветах перед 1 сентября

Известия06:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 08:07, Вашингтон
Наука

Группа биохакеров создает пиратскую копию лекарства стоимостью $1 млн. Их прототип стоит меньше $7 тыс

Группа независимых биохакеров планирует создать копию самого дорогого в мире генетического лекарства, пишет MIT Technology Review.
Inc. Russia 06:56
Общество

Активисты в центре Москвы собрались на несогласованную акцию

В центре Москвы началась несогласованная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму и арестованных в рамках дела о «массовых беспорядках», передает корреспондент РБК.
РБК 07:24
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 29 августа в 06:41
Здоровье

Ранний симптом диабета назвали врачи

Соловей.инфо 05:22
Здоровье

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, заявила Скворцова

Минимум по зарплате врачей необходимо фиксировать, а совместительство необходимо ограничивать, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
РИА Новости 29 августа в 10:26
Происшествия

В Башкирии нашли мертвым пропавшего два дня назад годовалого ребенка

ТАСС вчера в 21:40
Здоровье

Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября

Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
РИА Новости 01:41
Политика

Путин пообещал Кадырову приехать в Чечню

RT на русском 07:28
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Политика

Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа

Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском вчера в 06:54
Культура

Работы мастера света Архипа Куинджи в Ярославле

Работы Куинджи входят в двадцатку самых известных российских картин.
ГТРК Ярославия вчера в 16:18
Армия и оружие

США засекли маневры российского военного спутника

Российский военный космический аппарат "Космос-2521", неофициально прозванный спутником-инспектором, с начала 2019 года выполнил несколько новых маневров.
ТАСС вчера в 20:42
Автоспорт

Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии

Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
RT на русском вчера в 11:23
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Транспорт

В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов

РИА Новости 06:51
Политика

Вышинский заявил, что не будет ни на кого обмениваться

Журналист Кирилл Вышинский, которого на Украине обвиняют в госизмене, после освобождения из-под стражи 28 августа заявил, что не собирается ни на кого обмениваться.
РИА Новости 06:41
Политика

Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово

Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru вчера в 09:16
Политика

Президент Польши выступил за продолжение антироссийских санкций

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что необходимо продолжать вводить санкции против России, передает Reuters.
Газета.Ru 07:29
Здоровье

Названы самые лучшие продукты для предотвращения старения сосудов

Хорошо, что существуют легкодоступные продукты, помогающие справляться с этими негативными изменениями.
Московский Комсомолец 05:12
Экономика

Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе

Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.
РБК вчера в 12:54
Политика

Голикова заявила, что ситуация с врачами Нижнего Тагила урегулирована

Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
Общество

Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории

Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.
Интерфакс вчера в 21:56
Технологии

Хакеры взломали аккаунт основателя соцсети Twitter Джека Дорси

В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
RuNews24.ru 04:27
Общество

Собянин открыл Детский зоопарк после его комплексной реконструкции

Российская газета 07:44
Происшествия

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Полицейские применили слезоточивый газ и водомет для того, чтобы разогнать участников акции протеста в Гонконге.
Известия 07:53
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
RT на русском 03:58
Армия и оружие

Войска после учений возвращаются «на зимние квартиры»

Волгоградская правда 05:36
Армия и оружие

Американский военный погиб в Афганистане

В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество

С 1 сентября изменятся некоторые законы

С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
РИА Новости 08:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное