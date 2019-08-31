Экономика
Газета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.
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с чего всё началось
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".Интерфакс03:12
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RT на русском вчера в 11:23
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
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Интерфакс 05:42
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В аэропортах Москвы задержаны и отменены около сотни рейсов
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РИА Новости 06:41
Политика
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Газета.Ru вчера в 09:16
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Газета.Ru 07:29
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Московский Комсомолец 05:12
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РБК вчера в 12:54
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Ситуация с шестью хирургами из Нижнего Тагила Свердловской области, которые одновременно написали заявления об увольнении, урегулирована.
ТАСС 07:05
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Интерфакс вчера в 21:56
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В пресс-службе социальной сети Twitter подтвердили факт взлома аккаунта хакерами. В данный момент проводится расследование случившегося.
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RT на русском 03:58
Армия и оружие
Войска после учений возвращаются «на зимние квартиры»
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Армия и оружие
Американский военный погиб в Афганистане
В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Общество
С 1 сентября изменятся некоторые законы
С 1 сентября в России вступают в силу несколько нормативных актов.
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