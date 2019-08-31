Экономика

Газета.RuГазета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%. Российские граждане не только перестали экономить на цветах, теперь они выбирают маленькие букеты и все больше отказываются от дорогостоящих экзотических сортов.
Читать в источнике
Комментировать6
с чего всё началось

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".
Интерфакс03:12

Подробнее о событии

Эксперты сообщили о снижении трат россиян на цветы к 1 сентября

Коммерсантъ07:24

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Интерфакс03:12

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Газета.Ru06:08

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября

Эхо Москвы05:30

Россияне стали экономнее относиться к покупке цветов ко Дню знаний

News.ru03:47

В России начали экономить на цветах к 1 сентября

Говорит Москва06:55

Россияне теряют интерес к покупке цветов на День знаний

РИАМОвчера в 11:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 09:56, Вашингтон
Происшествия

В Волгоградской области собака загрызла годовалого ребенка

Привязанная собака загрызла годовалого мальчика в Нехаевском районе Волгоградской области, сообщает в субботу пресс-служба СУСК РФ по региону.
РИА Новости 08:06
Кино

Вышел второй трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»

На YouTube опубликован второй трейлер очередной попытки устроить бунт и восстание железных машин - фильма "Терминатор: Темные судьбы".
Российская газета вчера в 03:05
Общество

Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве

В несогласованной акции в центре Москвы в субботу принимают участие около 750 человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
Интерфакс 08:58
Космос

Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора»

Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).
РИА Новости вчера в 13:04
Шоу-бизнес

Ксения Собчак растит сына как принца

Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.
Комсомольская правда 08:05
Происшествия

Человек упал под поезд на серой ветке московского метро

Интерфакс 09:17
Политика

На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали 570 тысяч долларов

На Украине разоблачена группа мошенников, которые от имени президента Владимира Зеленского требовали 570 тысяч долларов за содействие в назначении на руководящую должность в "Укроборонпром".
Российская газета 08:31
Происшествия

Названы возможные причины убийства ребенка его матерью в Башкирии

Lenta.ru 09:05
Космос

Фото дня: Дзета Змееносца в честь шестнадцатилетия телескопа Spitzer

Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) в честь шестнадцатой годовщины с момента запуска космического телескопа «Спитцер» (Spitzer) опубликовало великолепное изображение Дзеты Змееносца — огромной звезды в созвездии Змееносца.
3DNews 04:27
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Политика

Дуда попросил Зеленского провести эксгумацию жертв Волынской резни

Президент Польши Анджей Дуда обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с просьбой провести эксгумацию жертв Волынской резни.
РБК 09:03
Футбол

«Сочи» одержал первую победу в РПЛ, обыграв «Рубин»

Футболисты "Сочи" выиграли у казанского "Рубина" в матче 8-го тура чемпионата России, это первая победа в истории клуба в премьер-лиге.
РИА Новости 09:05
Футбол

Жоау Мариу попал в запас «Локомотива» на матч с «Ростовом»

Новичок железнодорожников хавбек Жоау Мариу начнет встречу на скамейке запасных.
Матч ТВ 08:20
Происшествия

Полиция заявила об отсутствии нарушений на гей-параде в Одессе

По данным полиции, гей-парад, в котором приняло участие около 800 человек, несколько раз пытались остановить неизвестные, среди которых присутствовали футбольные фанаты.
Известия 08:11
Общество

СМИ рассказали о нововведениях в России с 1 сентября

В России с 1 сентября начнут действовать ряд новых законов, которые коснутся автовладельцев, организаторов культурных мероприятий, владельцев беспилотников и военнослужащих.
RT на русском 07:59
Армия и оружие

Опубликовано видео пуска ракеты «Искандер»

Минобороны опубликовало видео пуска баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) "Искандер".
РИА Новости 08:18
Политика

Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Гаджеты

Смартфон Sony Xperia 1 показали на фото

Megaobzor.com 05:46
Общество

Фестиваль на проспекте Сахарова за пару часов посетили 20 тыс. человек

Площадку фестиваля "PRO лето", который стартовал в субботу днем на проспекте Академика Сахарова, посетили уже 20 тыс. человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс 09:07
Кино

Фильм Тарантино собрал в российском прокате миллиард рублей

News.ru 09:38
Общество

Концепцию арт-парка на Петроградке представят через восемь месяцев

Смольный готовится объявить конкурс на концепцию арт-парка на Петроградской стороне.
Телеканал Санкт-Петербург 08:34
Политика

ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой

Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».
РБК 08:22
Происшествия

Полиция обливает протестующих цветной водой в Гонконге

Газета.Ru 08:53
Политика

Бортко подал заявление о снятии с выборов и допустил уход из Госдумы

Кандидат в губернаторы Санкт-Петербурга от КПРФ Владимир Бортко подал в горизбирком северной столицы заявление о снятии с выборов.
Вести.Ru 04:48
Политика

Пригожин назвал заявление Кикабидзе «старческим маразмом»

Продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал слова актера и певца Вахтанга Кикабидзе, который ранее заявил, что не любит политику Москвы, и «все бы разрушил», если мог.
Взгляд.ру 09:51
Общество

На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону

Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.
РИА Новости вчера в 08:29
Происшествия

В квартиру фигуранта «дела 27 июля» Егора Жукова пришли с обыском

В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
Интерфакс 09:27
Политика

Путин обещал Кадырову приехать в Чечню

Lenta.ru 07:46
Политика

«Мороженщица Путина» оказалась «не простой продавщицей»

Lenta.ru 08:16
Авто

Что нельзя делать, если запотели окна? Главная ошибка водителей

Вы же помните, что с рециркуляцией стекла порой запотевают даже тогда, когда на улице нет дождя.
За рулем 03:06
Как работают Яндекс.Новости?
Главное