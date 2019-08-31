Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Политика В Пентагоне заказали программу для борьбы с фейковыми новостями Министерство обороны США заказало программное обеспечение, которое должно выявлять фейковые новости в сообщениях сетевых изданий, социальных сетях, аудио- и видеороликах, размещаемых в Интернете, сообщает агентство Bloomberg.

Происшествия Мать найденного мертвым в Башкирии ребенка призналась, что убила его В убийстве годовалого ребенка в Башкирии подозревают его мать, сообщает Следственное управление СК РФ по республике.

Гаджеты Microsoft сняла блокировку обновлений для Windows 7 Начиная с 14 августа компания Microsoft заблокировала установку обновлений Windows 7 и Windows Server 2008 R2, которые были подписаны с использованием сертификата SHA-2.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-ой годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Шоу-бизнес Лиза Галкина призналась отцу в любви на французском На видео заметно, как репетитор хвалит ребенка.В конце видео Лиза Галкина смотрит в камеру и по-французски признается Максиму Галкину в любви, сказав, что у нее замечательный отец.

Политика Пушков прокомментировал слова главы МИД Украины о Донбассе Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал обещание нового министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко разрешить конфликт в Донбассе.

Происшествия Пять человек погибли и более 20 ранены в результате стрельбы в Техасе Пять человек погибло и 21 ранен в результате стрельбы в городе Одесса штата Техас в США, сообщает телеканал CBS7 со ссылкой на местную полицию.

Здоровье Во Владимирской области началось массовое увольнение медсестер Сразу двенадцать медсестер неврологического отделения Александровской районной больницы во Владимирской области подали заявления на увольнение, сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача больницы Александра Обидина.

Общество В России с 1 сентября изменились правила призыва в армию В России с сегодняшнего дня изменились правила призыва в армию, призывники получили возможность отказаться от отсрочки от службы.

Политика Зеленский пообещал не идти к Трампу с протянутой рукой Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» рассказал, о чем собирается говорить с Дональдом Трампом в ходе первой встречи с главой Соединенных Штатов.

Происшествия Французский гонщик Формулы-2 Антуан Юбер скончался в результате аварии Французский гонщик команды Arden International Антуан Юбер скончался в результате аварии, которая произошла на втором круге первой гонки девятого этапа Формулы-2 – Гран-при Бельгии.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Политика Зеленский заявил о зарубежном финансировании партии Медведчука Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партия Виктора Медведчука «Оппозиционная платформа — за жизнь» якобы спонсируется из-за рубежа.

Недвижимость Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Цены на вторичном рынке растут вслед за новостройками Жилье на вторичном рынке в городах-миллионниках по итогам августа подорожало в среднем на 1%, а за год рост цен достиг 9%. Наиболее заметно стоимость квартир сейчас увеличивается в Сибири — лидерами роста оказались Тюмень и Красноярск.

Единоборства Лара нокаутировал старшего брата Сауля Альвареса и стал чемпионом WBA Напомним, Рамон является старшим братом чемпиона WBA Сауля Альвареса, которому Лара проиграл раздельным решением судей в 2014 году.

Космос Космонавтам на МКС с трудом удалось включить робота «Федора» Российский космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота "Федора" на борту Международной космической станции (МКС).

Авто В Сети рассказали о кабриолете, сделанном немцами из УАЗа На официальной странице Ульяновского автозавода в ВК появились фотографии необычной модификации УАЗ.

Общество Ураган «Дориан» в Атлантике усилился до третьей категории Урагану «Дориан», усилившемуся в Атлантическом океане, присвоена третья категория, сообщает 30 августа Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

Политика США, Украина и Польша подписали газовое соглашение США, Польша и Украина во время встречи в Варшаве подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере поставок природного газа, передает корреспондент РИА Новости.

Экономика Дерипаска рассказал рабочим ГАЗа о надвигающемся мировом кризисе Бизнесмен сообщил рабочим, что санкции надолго и компании остается лишь бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США — дедлайна, до которого будет возможно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций.