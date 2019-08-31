Общество

Газета.RuГазета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.
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с чего всё началось

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".
Интерфаксвчера в 03:12

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Эксперты сообщили о снижении трат россиян на цветы к 1 сентября

Коммерсантъвчера в 07:24

Россияне стали экономить на цветах к 1 сентября

Интерфаксвчера в 03:12

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

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РИАМО30 августа в 11:38
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