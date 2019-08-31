Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Политика МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.

Армия и оружие Роскосмос начал производство самых мощных ракетных двигателей Предприятие Роскосмоса НПО Энергомаш начинает заниматься производством самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.

Общество В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан» Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».

Политика Глава МИД Латвии вычеркнул страны Прибалтики из истории СССР Глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс сказал, что республики Прибалтики никогда не были в составе Советского Союза, а были им попросту "оккупированы".

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Зеленский спрогнозировал на осень начало антикоррупционных процессов Президент страны отметил, что данная процедура может происходить по сценарию сериала "Слуга народа" Лидер Украины Владимир Зеленский ожидает начало антикоррупционных процессов осенью, а также допускает проведение в стране "аукциона уголовных дел", сообщает Интерфакс.

Футбол Айртон может пропустить матч против «Зенита» Защитник «Спартака» Айртон тренировался по индивидуальной программе перед матчем восьмого тура РПЛ против «Зенита».

Общество Финляндия ужесточила требования к документам на визу для россиян "С 1 сентября 2019 года посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге и офисы в Петрозаводске и Мурманске будут следовать общей визовой политике ЕС, касающейся сопроводительных документов к заявкам на получение визы", - говорится в сообщении.

Армия и оружие Правила призыва в армию изменились в России Правила призыва в армию меняются в России с 1 сентября.

Происшествия Четыре человека погибли при крушении вертолета в Норвегии На севере Норвегии у города Альта разбился вертолет, четыре человека погибли, передает норвежская спасательная служба.

Кино Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Политика В Польше объяснили отказ пригласить Россию на годовщину Второй мировой Представителей России не пригласили на торжества по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за незаинтересованности страны в сохранении «духа исторической правды».

Происшествия В Саратове мужчина убил двухмесячную дочь с врожденной патологией В Саратове задержали 38-летнего мужчину, который подозревается в убийстве двухмесячной дочери с врожденной патологией.

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Культура Волгоградцы увидели историческую реконструкцию на фестивале «Царицын» Фестиваль исторической реконструкции «Царицын» проходит не впервые, и всегда он собирает сотни зрителей.

Космос Сатурн и два звездопада увидят жители Ростовской области в сентябре Наблюдать на небосклоне вторую по размерам планету Солнечной системы можно будет в начале сентября, а метеоритные потоки – в конце месяца В сентябре 2019 года жители Ростовской области смогут увидеть ряд астрономических явлений, сообщает DONDAY со ссылкой на Донскую астрономическую обсерваторию.

Политика Владимир Бортко снялся с выборов губернатора Петербурга Кандидат от КПРФ, известный кинорежиссер и депутат Государственной думы Владимир Бортко снял свою кандидатуру с выборов губернатора Санкт-Петербурга.

Политика Зеленский рассказал о попытках МИД помешать его общению с Путиным Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сформированное при экс-президенте Украины Петре Порошенко Министерство иностранных дел пыталось помешать его общению с главой России Владимиром Путиным.

Общество В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.