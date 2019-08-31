Экономика
Газета.RuРоссияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября
Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%. Российские граждане не только перестали экономить на цветах, теперь они выбирают маленькие букеты и все больше отказываются от дорогостоящих экзотических сортов.
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с чего всё началось
Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".Интерфакс03:12
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Путин обещал Кадырову приехать в Чечню
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На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону
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ЦИК пожалуется на AP из-за интервью с Памфиловой
Центризбирком России обратится в Общественную коллегию по жалобам на прессу из-за интервью, которое американское агентство Associated Press взяло у председателя ЦИК Эллы Памфиловой.
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ToDay News Ufa вчера в 19:10
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Вести.Ru 04:48
Происшествия
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В квартиру к студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову, обвиняемому в участии в массовых беспорядках 27 июля в Москве, пришли с обыском.
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Полиция насчитала около 750 участников несогласованной акции в Москве
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Собака загрызла насмерть годовалого мальчика в Волгоградской области
Следователи в Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого ребенка в результате нападения собаки, сообщила "Интерфаксу" представитель регионального следственного правления СКР Наталия Рудник в субботу.
Интерфакс 07:40
Футбол
Форсировали «Енисей»: ФК «Чайка» одержал победу в Красноярске
Донской футбольный клуб «Чайка» (Песчанокопское) обыграл в Красноярске в матче 11-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» со счетом 3:1.«Енисей» еще в прошлом году выступал в Премьер-лиге, но по итогам сезона вернулся в ФНЛ.
161.ru 08:42
Финансы
Украинцев предупредили об обвале гривны
Директор экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин заявил, что украинскую гривну ждёт обвал.
News.ru 09:21
Политика
В СБУ исключили обмен заключенными между Россией и Украиной 30 августа
Украина и Россия не смогут совершить обмен заключенными 30 августа, заявила спикер Службы безопасности Украины Елена Гитлянская.
Rambler News Service вчера в 05:32
Политика
МИД отреагировал на ситуацию на границе Грузии и Южной Осетии
Грузия своими действиями намеренно нагнетает напряженность на границе с Южной Осетией.
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Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
RT на русском 06:28
Технологии
Бету сюжетной кампании Star Citizen отложили ещё на 3 месяца
Cloud Imperium объявила об очередных переносах Star Citizen: в связи с оптимизацией производства и параллельной разработкой нескольких крупных проектов разработчикам пришлось на три месяца отложить запуск беты сюжетной кампании Squadron 42.
Игромания.ру 05:00
Происшествия
Минздрав сообщил о состоянии раненой в Ульяновской области девочки
Вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ударил девочку несколько раз вилкой.
Известия 08:27
Здоровье
Ученые предсказали миллионы смертей из-за устойчивости к антибиотикам
Врач напомнила, что антибиотики составляют основу медицины, нельзя представить ни одну операцию без их использования, а из-за устойчивости к ним только в Великобритании может умирать несколько миллионов человек ежегодно.
РЕН ТВ вчера в 11:54
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Газета.Ru 06:28
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Южный Федеральный вчера в 09:51
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Трамп отменил свой визит в Польшу
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Сборная России выиграла у Нигерии на чемпионате мира в Китае
Спорт-Экспресс 06:37
Экономика
Новак: Потребление электроэнергии в мире вырастет вдвое
Если потребление энергии к 2040 году вырастет в полтора-два раза, то востребованность в электроэнергии вырастет больше чем вдвое.
Российская газета 06:36
Происшествия
Беременную россиянку задержали на Кипре по подозрению в убийстве
Гражданка России была задержана на Кипре по подозрению в непредумышленном убийстве.
Вечерняя Москва вчера в 18:37
Экономика
Минэкономразвития разработало законопроект для трансформации СЭЗ
Минэкономразвития РФ разработало законопроект, который позволит трансформировать действующие территории с особыми условиями для предпринимательской деятельности, сообщили ТАСС в министерстве.
ТАСС вчера в 13:27
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Дмитрий Медведев обсудил в Астрахани программу восстановления Волги
Председатель правительства России Дмитрий Медведев провел в Астрахани совещание по вопросам развития водохозяйственного комплекса в бассейне реки Волги.
Российская газета 03:04