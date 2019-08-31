Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%. Российские граждане не только перестали экономить на цветах, теперь они выбирают маленькие букеты и все больше отказываются от дорогостоящих экзотических сортов.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

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