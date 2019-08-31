Россияне стали покупать меньше цветов к 1 сентября. К тому же количество цветов в букетах стало меньше, сократились покупки экзотических цветов. Продажи к 1 сентября в последнее время ежегодно снижаются примерно на 10-15%, сообщают эксперты ассоциации "Теплицы России".

с чего всё началось

Россияне стали экономить на букетах для детей к первому сентября. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на экспертов ассоциации "Теплицы России". Как отмечается, в последние годы снижаются продажи к первому сентября на 10-15%.

Россияне стали меньше покупать цветы к 1 сентября

Политика Дуда на встрече с Зеленским призвал сохранить санкции против России Президент Польши Анджей Дуда на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским выступил за сохранение введённых в отношении России санкций.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео пуска ракеты «Искандер» Минобороны опубликовало на своем YouTube видео учебно-боевого пуска ракеты комплекса «Искандер» на полигоне Капустин Яр.

Происшествия Гонка «Формулы-2» прервана из-за аварии и не будет возобновлена Заезд «Формулы-2» на автодроме «Спа-Франкоршам» в Бельгии был прерван по ходу второго круга. Об этом сообщает Allsport — News.

Футбол «Челси» упустил победу над «Шеффилд Юнайтед» "Челси" сыграл вничью с "Шеффилд Юнайтед" в матче 4-го тура чемпионата Англии — 2:2. В составе лондонцев дубль оформил Тэмми Абрахам.

Политика Меркель думает вернуться в науку после ухода с поста канцлера "Все университеты, которые присвоили мне почетную докторскую степень, услышат вновь обо мне после того, как я уйду с поста канцлера", - сказала Меркель во время выступления в школе менеджмента в Лейпциге.

Происшествия На севере Норвегии разбился вертолет Вертолет потерпел крушение у города Альта в одном из фьордов на самом севере Норвегии, количество пострадавших и погибших уточняется, сообщил спасательный центр северной Норвегии в Twitter.

Футбол «Зенит» объявил об аренде футболиста «Порту» Осорио Санкт-петербургский «Зенит» объявил о переходе венесуэльского защитника португальского «Порту» Йордана Осорио на правах аренды.

Шоу-бизнес 52-летняя Рената Литвинова показала фигуру в купальнике На свежеопубликованной фотографии звезда продемонстрировала завидную фигуру в ярко-красном купальнике, чем вызвала восторг многочисленных поклонников.

Технологии Telegram разрешит пользователям скрыть свой номер У мессенджера Telegram появится обновление, которое позволит пользователям скрывать свои номера независимо от того, сохранен телефон в контактах собеседника или нет.

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Происшествия В Подмосковье разбился легкомоторный самолет с ребенком на борту В деревне Минино Клинского района Московской области 31 августа потерпел крушение легкомоторный самолет «Сигма», на борту которого находился ребенок.

Наука Пастух обнаружил в Эфиопии череп древнейшего вида австралопитеков Специалист изучал череп три года и сделал вывод, что ему около 3,8 млн лет и принадлежал он анамскому австралопитеку – Australopithecus anamensis.

Происшествия При нападении под Лионом погиб один человек и шесть пострадали На юге Франции один человек погиб и шестеро пострадали в результате нападения двух неизвестных на станции метро в коммуне Виллёрбан недалеко от Лиона.

Общество Надвигающийся на США ураган «Дориан» усилился до четвертой категории Ураган "Дориан" достиг четвертой из пяти возможных категорий, сообщает NBC News со ссылкой на Национальный ураганный центр США.

Политика Памятник Александру Захарченко открыли в Донецке Памятник погибшему в результате теракта главе самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александру Захарченко открыли в Донецке в субботу, 31 августа, в годовщину его гибели.

Политика ЦИК обвинила AP в пропаганде после выхода интервью с Памфиловой Как отмечает ЦИК, на сайте AP вышло не заявленное видеоинтервью с Памфиловой, а авторский материал корреспондента, который содержит «оценочную, политизированную трактовку заявленной темы».

Политика Глава фракции Зеленского назвал Луценко «акционером» подпольных казино Глава крупнейшей фракции Верховной рады Украины "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко является "акционером" сети подпольных казино.

Происшествия Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.

Хоккей Андрей Назаров — о наказании Кузнецова: «Надо попытаться скостить дисквалификацию хотя бы до двух лет» Хоккейный тренер Андрей Назаров считает, что дисквалификация нападающего «Вашингтона» Евгения Кузнецова имеет слишком длительный период и ФХР необходимо попытаться сократить срок наказания спортсмена до двух лет.

Шоу-бизнес Ксения Собчак растит сына как принца Малыш Платон, которому в ноябре исполнится три года, ни в чем не знает отказа. Ксения Собчак - успешная телеведущая и счастливая мама.

Авто Назван топ-5 самых популярных кроссоверов в мире В первом полугодии в мире было реализовано 441,6 тыс. единиц кроссоверов Toyota RAV4, что, согласно отчету агентства Focus2Move, делает японскую модель самой популярной в мире.

Футбол «Ростов» обыграл «Локомотив» и стал лидером Премьер-лиги В одном из центральных матчей восьмого тура чемпионата России "Локомотив" неожиданно уступил на своем поле "Ростову" - 1:2. Благодаря победе дончане возглавили таблицу РПЛ с 17-ю очками.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.